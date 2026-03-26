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    AKTIE IM FOKUS

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    Henkel gegen Markttrend im Plus nach Zukauf in USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel kauft Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar
    • Aktien legen gegen Markttrend um 0,8 Prozent zu
    • Papiere hatten seit Kriegsbeginn über 22 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Henkel gegen Markttrend im Plus nach Zukauf in USA
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Zukauf des Konsumgüterkonzerns Henkel in den USA haben die Aktien am Donnerstag gegen den schwachen Markttrend zugelegt. Gegen Mittag notierten sie 0,8 Prozent im Plus bei 68,04 Euro und setzten damit ihre Erholung der vergangenen Handelstage fort. Seit Beginn des Nahost-Krieges Ende Februar waren die Papiere der Düsseldorfer zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen.

    Henkel schloss eine Vereinbarung zum Kauf des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es.

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    Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Geschäft mit Friseursalons könne sich aus dem Deal eine Chance zur Erschließung neuer Märkte sowie für Margensteigerungen bieten, kommentierte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./edh/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 68,00 auf Tradegate (26. März 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,07 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -4,07 %/+16,59 % bedeutet.




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