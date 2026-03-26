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    ROUNDUP

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    Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025 Umsatz 2,04 Mrd€ und Ebit bereinigt 112 Mio
    • Ziel 2030 Umsatzverdopplung auf 4 Milliarden Euro
    • Aktie zeitweise bis auf 8,165 Euro gefallen
    ROUNDUP - Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat 2025 von dem jüngsten Expansionskurs ins Rüstungsgeschäft und Kostensenkungen profitiert. Umsatz, Auftragseingang und Ergebnisse legten deutlich zu. "In einem anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit großen konjunkturellen Herausforderungen im Motorengeschäft haben wir eines der besten Ergebnisse der jüngeren Unternehmensgeschichte erzielt", sagte Vorstandschef Sebastian Schulte am Donnerstag bei Vorlage der Jahreszahlen 2025. Der konsequente strategische Konzernumbau zahle sich aus.

    Den Erlös will das Unternehmen weiter steigern und noch profitabler werden. "Ziel ist es, den Umsatz bis 2030 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln und dabei die bereinigte Ebit-Rendite auf 10 Prozent zu steigern", sagte der Konzernlenker. Dazu soll das Energie-Geschäft und der Ausbau des Verteidigungsgeschäfts beitragen.

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    An der Börse gehörte die Deutz-Aktie im frühen Handel mit einem Minus von bis zu neun Prozent auf 8,165 Euro zu den größten Verlierern im MDax. Damit fiel das Papier auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember vergangenen Jahres zurück. Zuletzt betrug der Abschlag 5,4 Prozent auf 8,53 Euro. Seit Jahresbeginn steht damit nur noch ein sehr kleines Kursplus zu Buche.

    Für 2026 peilt Deutz-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Das Unternehmen geht dabei davon aus, dass sich die bereits zu Jahresbeginn sichtbare Erholung des Marktes für Motoren fortsetzt. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Baumaschinen und Landtechnik. Von den Erlösen sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm.

    Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank nannte in einer ersten Reaktion den Zielkorridor für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in diesem Jahr "breit angelegt". Dies sei einer mangelnden Einschätzbarkeit in einem herausfordernden Umfeld geschuldet. Eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der Prognose in diesem Jahr wäre eine Erholung im Motorengeschäft für Land- und Baumaschinen. Diese sei bisher aber nur teilweise eingetreten.

    2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Köln mitteilte. Der Auftragseingang nahm um knapp 14 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) zog um fast die Hälfte auf gut 112 Millionen Euro an. Dabei half auch ein Sparprogramm.

    Die Nordrhein-Westfalen hatten 2024 nach mauen Absatzzahlen und der schwachen Konjunktur ihr Sparpaket ausgerollt, zu dem auch Stellenstreichungen gehören. 2025 sanken die Kosten um mehr als 25 Millionen Euro. "Wir sind also auf einem sehr guten Weg, unsere Kostenbasis bis Jahresende wie geplant um deutlich über 50 Millionen Euro im Vergleich zu 2024 zu reduzieren", sagte Finanzchef Oliver Neu. Deutz beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.

    Zugleich kaufte Deutz abseits des bisherigen Kerngeschäfts zu. So baute der Konzern etwa im September sein Rüstungsgeschäft mit dem Kauf der Sobek Group aus, einem Anbieter von Antriebssystem für Drohnen.

    Unter dem Strich blieb 2025 ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Zahlen fielen etwa im Rahmen der Erwartungen aus. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2025 eine Dividende von 18 Cent je Aktie erhalten und damit einen Cent mehr als im Vorjahr./mne/tav/stk

    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 8,575 auf Tradegate (26. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -13,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250Euro. Von den letzten 4 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 12,000Euro was eine Bandbreite von +17,72 %/+41,26 % bedeutet.




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