BORICA zeigt, wie Bulgarien die Umstellung auf Euro-Zahlungen im nationalen Maßstab in Zusammenarbeit mit OpenWay umgesetzt hat

SOFIA, Bulgarien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD , Bulgariens nationaler Betreiber der Karten- und Zahlungsinfrastruktur, hat eine neue Fallstudie veröffentlicht, die detailliert beschreibt, wie das Land am 1. Januar 2026 den Übergang zum Euro als koordinierte Transformation der Zahlungsinfrastruktur im nationalen Maßstab umgesetzt hat, unterstützt von Technologiepartnern wie OpenWay .

Die Fallstudie von BORICA gewährt einen ersten umfassenden Einblick in die operative Umsetzung des Übergangs und beleuchtet dabei die Systeme, das Governance-Modell sowie die Koordination innerhalb des Ökosystems, die erforderlich waren, um sicherzustellen, dass der Zahlungsverkehr ab der ersten Minute der Euro-Einführung nahtlos funktioniert. Für Führungskräfte auf C-Level bei nationalen Zahlungsdienstleistern, Banken, Zahlungsabwicklern, Fintech-Unternehmen sowie regionalen oder globalen Wallet-Anbietern bietet der Bericht eine praxisnahe Referenz für die Steuerung risikoreicher Infrastrukturtransformationen in Echtzeit, einschließlich der Aufrechterhaltung der Betriebskontinuität, der Koordination großer Ökosysteme und der Durchführung kontrollierter Umstellungen bei laufender Transaktionslast.

Dem Bericht zufolge verarbeitete die BORICA-Infrastruktur innerhalb der ersten 48 Stunden mehr als 930.000 Karten- und Geldautomatentransaktionen im Wert von fast 42 Millionen Euro, und zwar ohne ungeplante Ausfallzeiten. Die erste erfolgreiche Euro-Abhebung am Geldautomaten wurde nur 20 Sekunden nach Mitternacht erfasst, gefolgt von Karten- und digitalen Zahlungstransaktionen innerhalb weniger Minuten.

Miroslav Vichev, CEO von BORICA, kommentiert: „Die Euro-Umstellung war mehr als eine Währungsumstellung. Es handelte sich um eine Transformation der Infrastruktur unter Live-Bedingungen im nationalen Maßstab, die eine präzise Koordination innerhalb des gesamten Zahlungsökosystems erforderte. An den synchronisierten Änderungen waren mehr als 35 Banken, Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen, staatliche Institutionen und Technologiepartner beteiligt. Wir wollten sicherstellen, dass Zahlungen ab der ersten Minute der Euro-Einführung über alle Kanäle hinweg reibungslos funktionierten. Diese Fallstudie zeigt das operative Modell, das hinter diesem Ergebnis steht."