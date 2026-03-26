Pornhub & Co. - EU droht vier Plattformen mit Strafe
Für Sie zusammengefasst
- Pornhub Stripchat XNXX und XVideos verstoßen
- Zu leicht zugänglich für Jugendliche festgestellt
- Hohe Geldstrafen drohen den Plattformen der EU
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vier Plattformen mit pornografischen Inhalten verstoßen nach vorläufigen Ermittlungen der EU-Kommission gegen europäisches Recht. Pornhub, Stripchat, XNXX und XVideos sind demnach zu leicht für Jugendliche zugänglich. Sollte das Ergebnis bestätigt werden, droht den Plattformen eine Geldstrafe./wea/DP/men
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