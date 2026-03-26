Schutz junger Nutzer - EU-Kommission ermittelt zu Snapchat

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Snap Inc Aktie

Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 3,821 auf Tradegate (26. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Snap Inc Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Snap Inc bezifferte sich zuletzt auf 5,48 Mrd..

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000USD.