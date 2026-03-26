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    Schutz junger Nutzer - EU-Kommission ermittelt zu Snapchat

    Für Sie zusammengefasst
    • EU untersucht Snapchat wegen Kinderschutzmängeln
    • Brüsseler Behörde sieht Mängel bei Alterskontrolle
    • Fokus auf Schutz kleiner Kinder vor Gefahren
    Schutz junger Nutzer - EU-Kommission ermittelt zu Snapchat
    Foto: Souvik Banerjee - unsplash

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission prüft, ob der Messenger-Dienst Snapchat Kinder und Jugendliche genug schützt. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen, besonders junge Kinder nicht ausreichend an der Nutzung der Plattform zu hindern und dort vor Gefahren zu schützen./wea/DP/men

    Snap Inc

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    -41,15 %
    -56,49 %
    -64,19 %
    -91,09 %
    -83,67 %
    ISIN:US83304A1060WKN:A2DLMS

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Snap Inc Aktie

    Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 3,821 auf Tradegate (26. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Snap Inc Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Snap Inc bezifferte sich zuletzt auf 5,48 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000USD.




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