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    Israel meldet Tötung von iranischem Marine-Kommandeur

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel tötete Marinechef der Revolutionsgarden
    • Tangsiri zuständig für Verminung der Hormusstraße
    • Israel kündigt Fortsetzung der Operationen im Iran
    Israel meldet Tötung von iranischem Marine-Kommandeur
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat nach Angaben des Verteidigungsministers den Marine-Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden gezielt getötet. Verteidigungsminister Israel Katz teilte nach Angaben seines Büros mit, die Armee habe Admiral Aliresa Tangsiri "ausgeschaltet, zusammen mit hochrangigen Offizieren des Marinekommandos". Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

    Einem israelischen Militärsprecher zufolge wurde Tangsiri bei einem Luftangriff am Mittwochabend getötet. In der Mitteilung von Katz hieß es, Tangsiri sei "der unmittelbar Verantwortliche für die Terroroperation der Verminung und Blockade der Straße von Hormus für die Schifffahrt".

    Seine Tötung sei eine klare Botschaft an alle führenden Mitglieder der Revolutionsgarden, die derzeit den Iran kontrollierten: "Die israelische Armee wird euch einen nach dem anderen jagen und ausschalten." Es sei auch Ausdruck der Unterstützung für die Bemühungen der USA um eine Öffnung der Straße von Hormus. Man setze die Operationen im Iran "mit voller Kraft fort, um die Kriegsziele zu erreichen".

    Tangsiri stand seit 2018 an der Spitze der Marine der iranischen Revolutionsgarden. Er war verantwortlich für Irans Marineoperationen im Persischen Golf und der strategisch wichtigen Straße von Hormus./le/DP/men




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