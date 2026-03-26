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    NanoRepro: Strukturelle Stärkung im Kerngeschäft

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 30.6.) den Umsatz deutlich um rund 37 Prozent auf 2,43 Mio. Euro gesteigert, der vom Kerngeschäft mit medizinischen Schnelltests getragen wurde. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystendarstellung habe das Unternehmen im Segment der Schnelltests einen Umsatzanstieg um mehr als 58 Prozent verbucht, während das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln (alphabiol) planmäßig rückläufig gewesen sei. Parallel dazu verbesserte sich die Ertragslage signifikant: Das EBIT habe sich auf -1,05 Mio. Euro verbessert. Wesentliche Treiber seien dabei eine konsequente Kostendisziplin, insbesondere bei Marketing- und Werbeaufwendungen, sowie Skaleneffekte aus höheren Absatzvolumina gewesen. Mit den Halbjahreszahlen belege das Unternehmen die erfolgreiche Verbindung von Wachstum und Kostenkontrolle. Strategisch fokussiere sich NanoRepro auf den weiteren Ausbau des margenstarken Diagnostikgeschäfts sowie auf die schrittweise Entwicklung hin zu einer integrierten Gesundheitsplattform. Die vollständige IVDR-Zertifizierung im Jahr 2025 habe hierbei einen zentralen Meilenstein dargestellt. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 4,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2026, 12:20 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 1,375EUR auf Tradegate (26. März 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 4,50 EUR



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