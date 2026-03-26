Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen Iran und den USA
- Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen USA und Iran
- USA teilten 15-Punkte-Plan, Iran erwog Antwort
- Iran dementiert laufende Verhandlungen trotz Botschaften
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan hat erstmals die Vermittlung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestätigt. Sein Land habe Nachrichten zwischen beiden Ländern weitergeleitet, teilte Pakistans Außenminister Ishaq Dar auf der Plattform X mit. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, so der Minister weiter. Auch die Türkei und Ägypten sowie weitere nicht benannte Staaten, unterstützten die Initiative.
Das iranische Außenministerium hat trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. Die USA hätten in den vergangenen Tagen über Vermittler Botschaften überbringen lassen, auf die der Iran entweder mit der Bekanntgabe eigener Positionen oder Warnungen reagiert habe, erklärte zuletzt Außenminister Abbas Araghtschi./mar/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.