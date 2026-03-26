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    Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen Iran und den USA

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    • Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen USA und Iran
    • USA teilten 15-Punkte-Plan, Iran erwog Antwort
    • Iran dementiert laufende Verhandlungen trotz Botschaften
    Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen Iran und den USA
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan hat erstmals die Vermittlung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestätigt. Sein Land habe Nachrichten zwischen beiden Ländern weitergeleitet, teilte Pakistans Außenminister Ishaq Dar auf der Plattform X mit. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, so der Minister weiter. Auch die Türkei und Ägypten sowie weitere nicht benannte Staaten, unterstützten die Initiative.

    Das iranische Außenministerium hat trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. Die USA hätten in den vergangenen Tagen über Vermittler Botschaften überbringen lassen, auf die der Iran entweder mit der Bekanntgabe eigener Positionen oder Warnungen reagiert habe, erklärte zuletzt Außenminister Abbas Araghtschi./mar/DP/zb





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