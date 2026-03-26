Blokees gibt auf der Global Partner Conference 2026 die Weiterentwicklung seiner Markenmission bekannt

Zhu Weisong, Gründer von Blokees, sagte, die Weiterentwicklung der Markenmission des Unternehmens sei Teil seiner langfristigen strategischen Entwicklung. Blokees will die Verlässlichkeit seiner Produkte weiter erhöhen, das BFC-Ökosystem stärken und die Umsetzung seiner Strategie „breit ansprechend; stufenweise Preisgestaltung; globale Vermarktung" beschleunigen.

SHANGHAI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 25. März 2026 stellte Blokees, eine globale Marke mit Fokus auf Charakterspielzeug zum Zusammenbauen, auf der Blokees Global Partner Conference 2026 seine weiterentwickelte Markenmission vor – „Inspire Creativity, Share Joy". Die Veranstaltung stand unter dem Motto „FORWARD, TOGETHER".

Die Produkte von Blokees sind auf ein Erlebnis rund um Zusammenbauen, Gestalten und Teilen ausgerichtet. Nach Abschluss des Zusammenbaus können Nutzer ihre Modelle durch Bemalung, Modifikationen sowie Szenengestaltung individuell anpassen und so das Spielerlebnis erweitern. Dieser Ansatz ermutigt Nutzer, über den reinen Zusammenbau hinauszugehen und ihre Kreationen mit der globalen BFC-Community (Blokees Family Creator) zu teilen.

Sheng Xiaofeng, Präsident von Blokees, sagte, das auf Spielbarkeit ausgerichtete System des Unternehmens bilde die Grundlage seiner Produktstrategie und bestimme die Positionierung seiner beiden Kernkategorien – Blokees Model Kits und Blokees Wheels. Zu den auf der Konferenz präsentierten Produkten gehörten Artikel auf Basis weltweit bekannter Marken wie Ultraman, Kamen Rider, Transformers und Hatsune Miku.

Dieses Produktkonzept ermöglicht Blokees die Expansion über zentrale Spielwarenthemen hinweg, darunter Figuren- sowie Fahrzeugprodukte, und verbessert zugleich mithilfe von Nutzerfeedback und Produktiteration kontinuierlich Produkterlebnis und betriebliche Effizienz.

Führungskräfte von Blokees sagten, das Unternehmen werde seine Kernkategorien weiter stärken und zugleich neue Serien sowie Produkte für ein breiteres Publikum erschließen, darunter auch erwachsene Sammler. Das Unternehmen wird eine Produktstrategie verfolgen, die zu 80 % auf Kernkategorien und zu 20 % auf Innovation setzt, um Kategorientiefe und die Erprobung neuer Konzepte auszubalancieren.

Blokees hob zudem die wachsende Bedeutung seiner globalen Creator-Community BFC (Blokees Family Creator) hervor, die Fans eine Bühne für individuell gestaltete Kreationen, Fotografie sowie eigene Inhalte rund um die Produkte der Marke bietet.

Ye Shanshan, Bereichsleiterin für Markenmarketing bei Blokees, betonte auf der Konferenz außerdem, dass sich BFC weiter in Richtung größerer Professionalität und stärkerer Internationalisierung entwickeln werde. Künftig soll die Plattform Wettbewerbe, Erlebnisformate, Ausstellungen sowie den Austausch in der Community in ein umfassendes kreatives Ökosystem integrieren und kreativen Köpfen weltweit eine gemeinsame Bühne bieten, um sich auszudrücken, sich zu vernetzen und sich weiterzuentwickeln.

Mit Blick auf die Zukunft plant Blokees, seine globale Expansion zu beschleunigen und zugleich weiter in Produktinnovation, Creator-Communities sowie Partnerschaften zu investieren, um langfristiges Wachstum in der weltweiten Spielwarenbranche zu unterstützen.

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