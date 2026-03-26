Wirtschaft
Dax weiter im Minus - Gefahr einer Stagflation nimmt zu
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.630 Punkten berechnet, 1,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, BASF und Henkel, am Ende die Porsche-Holding, Siemens Energy und MTU.
"Mit jedem Handelstag, an dem der Ölpreis über 100 US-Dollar notiert, verschlechtert sich die Stimmung am Aktienmarkt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gefahr einer Stagflation nehme stetig zu und könne insbesondere in Europa zu einer Rezession führen. "Die hohe Energieabhängigkeit der europäischen Staaten führt zu einer unangenehmen Sandwich-Situation, in der sowohl die Inflation als auch eine drohende Wachstumsabschwächung auf die Unternehmensbilanzen drücken." Das Szenario werde durch die weiterhin widersprüchlichen Nachrichten aus dem Nahen Osten verstärkt und von den Investoren mehr und mehr in die Kurse eingepreist.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1546 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8661 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 106,20 US-Dollar; das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Mit jedem Handelstag, an dem der Ölpreis über 100 US-Dollar notiert, verschlechtert sich die Stimmung am Aktienmarkt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gefahr einer Stagflation nehme stetig zu und könne insbesondere in Europa zu einer Rezession führen. "Die hohe Energieabhängigkeit der europäischen Staaten führt zu einer unangenehmen Sandwich-Situation, in der sowohl die Inflation als auch eine drohende Wachstumsabschwächung auf die Unternehmensbilanzen drücken." Das Szenario werde durch die weiterhin widersprüchlichen Nachrichten aus dem Nahen Osten verstärkt und von den Investoren mehr und mehr in die Kurse eingepreist.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1546 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8661 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 106,20 US-Dollar; das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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BörsenBot schrieb 14.09.25, 08:00
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 50,86 EUR gekauft.mitdiskutieren »
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades
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kinghades schrieb 14.05.25, 10:27
Das jetzt mit knapp 6 Euro im Plus istmitdiskutieren »
BörsenBot schrieb 13.04.25, 08:00
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 1.024 Aktien, zu einem Kurs von 53,35 EUR gekauft.mitdiskutieren »
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades
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Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
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