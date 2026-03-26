JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem organischen Auftragsplus von 9 Prozent, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Zahlen im Mai schrieb. Damit dürften die Münchner etwas über den Markterwartungen landen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 209,2EUR auf Tradegate (26. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 277

Kursziel alt: 277

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 277,00 € , was eine Steigerung von +32,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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