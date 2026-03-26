Bitcoin, Ethereum und XRP leiden unter wachsender Unsicherheit im Nahostkonflikt

Insgesamt zeigt sich ein breit angelegter Abverkauf: 93 der Top-100-Kryptowährungen notieren im Minus. Die gesamte Marktkapitalisierung schrumpft um 2,7 Prozent auf 2,38 Billionen US-Dollar und der Crypto Fear & Greed Index fällt um fünf Punkte auf 30.

Am Donnerstagnachmittag verliert Bitcoin 2,7 Prozent und fällt erstmals seit Tagen wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Noch deutlicher trifft es die zweite Reihe: Ethereum bricht um 5,4 Prozent auf 2.066 Dollar ein, während XRP um 3,6 Prozent auf 1,37 Dollar nachgibt. Auch Solana und Dogecoin verzeichnen jeweils Verluste von rund fünf Prozent.

Parallel zum Kursrückgang kam es zu erheblichen Zwangsliquidationen am Derivatemarkt. Daten von CoinGlass zeigen, dass innerhalb von 24 Stunden Long-Positionen im Wert von über 193 Millionen US-Dollar aufgelöst wurden.

Davon entfielen rund 48,9 Millionen US-Dollar auf Bitcoin und 75,9 Millionen US-Dollar auf Ethereum.

Geopolitische Spannungen lösen globale Risikoaversion aus

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle ist eine deutliche Verschlechterung der geopolitischen Lage. Berichte iranischer Staatsmedien, wonach Teheran ein US-Angebot zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten abgelehnt hat, dämpften die Hoffnungen auf eine Entspannung. Damit rückt ein längerer geopolitischer Stillstand – oder sogar eine weitere Eskalation – in den Fokus der Märkte.

Gleichzeitig zogen die Ölpreise kräftig an und Gold und Silber verloren deutlich, was zusätzlichen Druck auf die Märkte ausübt.

Zinsängste drücken auf Risikoanlagen

Die Entwicklungen am Energiemarkt haben unmittelbare Auswirkungen auf die Geldpolitik-Erwartungen. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihre Zinsen unverändert im Bereich von 3,5 bis 3,75 Prozent belässt, derzeit bei 93,8 Prozent. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird von 6,5 Prozent der Marktteilnehmer erwartet.

Damit schwinden die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen.

Mega-Optionsverfall sorgt für Unsicherheit

Ein weiterer zentraler Belastungsfaktor ist der anstehende Verfall von Krypto-Optionen im Gesamtwert von 18,6 Milliarden US-Dollar auf der Handelsplattform Deribit. Allein Bitcoin-Optionen machen dabei mehr als 14,1 Milliarden US-Dollar aus.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



