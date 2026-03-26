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    Trump kritisiert ausbleibende Hilfe der Nato-Länder

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump beklagt ausbleibende NATO-Hilfe im Irankrieg
    • Trump warnt vor Vergessen des NATO-Versäumnisses
    • USA und Israel flogen Luftangriffe NATO uninformiert
    Trump kritisiert ausbleibende Hilfe der Nato-Länder
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut verärgert über die seiner Meinung nach ausbleibende Hilfe anderer Nato-Länder im Krieg gegen den Iran gezeigt. "Die Nato-Staaten haben absolut nichts unternommen, um gegen den wahnsinnigen Iran zu helfen, der nun militärisch dezimiert ist", schrieb er am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Versalien auf seiner Plattform Truth Social.

    Zudem drohte er indirekt, diese fehlende Unterstützung nicht zu vergessen: "Die USA brauchen nichts von der Nato, aber "vergessen Sie niemals" diesen äußerst wichtigen Zeitpunkt!". Was genau er erwartet, ging aus dem Post nicht hervor.

    Die USA und Israel hatten Ende Februar begonnen, Luftangriffe auf den Iran zu fliegen. Die Nato-Staaten hatte die Trump-Regierung zuvor nicht unterrichtet. Mitte März forderte Trump die Nato-Staaten dann auf, bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormus zu helfen - allerdings erfolglos./aae/DP/zb





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