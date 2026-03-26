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    Klingbeils Vorschläge 'Agenda des Irrsinns'

    Für Sie zusammengefasst
    • Wagenknecht nennt Klingbeil Angriff gegen die Mitte
    • Sie warnt vor Abschaffung des Ehegattensplittings
    • CSU lehnt Klingbeils Vorschlag zur Abschaffung ab
    Wagenknecht - Klingbeils Vorschläge 'Agenda des Irrsinns'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Parteigründerin Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an den Reformvorschlägen von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). "Der Klingbeil-Plan ist eine Agenda des Irrsinns und ein Frontalangriff auf die Mittelschicht", erklärte Wagenknecht.

    Sie wandte sich insbesondere gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings. Das "wäre die größte Steuererhöhung für junge Familien seit Jahrzehnten und eine Frechheit angesichts nach wie vor vielfach fehlender Ganztagsbetreuung für Kinder", sagte sie und befand, Klingbeil sei "im Finanzministerium und SPD-Vorsitz eine komplette Fehlbesetzung".

    Der Finanzminister hatte sich am Mittwoch in einer Reformrede unter anderem für eine Abschaffung des Ehegattensplittings in seiner jetzigen Form für zukünftige Ehen ausgesprochen, um zu mehr Vollzeitarbeit zu kommen. Dagegen hat sich bereits CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann positioniert./vsr/DP/men





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    Wagenknecht Klingbeils Vorschläge 'Agenda des Irrsinns' Parteigründerin Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an den Reformvorschlägen von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). "Der Klingbeil-Plan ist eine Agenda des Irrsinns und ein Frontalangriff auf die Mittelschicht", erklärte Wagenknecht. Sie wandte …
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