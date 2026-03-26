AppLovin Registered (A) Aktie weiter abwärts - 26.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,75 % verliert die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,75 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -39,16 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -8,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,44 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,07 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,97 % 1 Monat +4,94 % 3 Monate -39,16 % 1 Jahr +16,90 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 307 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,46 Mrd.EUR € wert.

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Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.