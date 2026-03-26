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    Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden mit weniger neuen Flugzielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sommerflugplan 2026 schmal, wenige neue Ziele
    • Leipzig/Halle nur Bodrum neu, einmal wöchentlich
    • Dresden baut Mallorca aus, neue Bozenverbindung
    Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden mit weniger neuen Flugzielen
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX) - An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fällt der Sommerflugplan 2026 vergleichsweise schmal aus. Neue Ziele sind rar, das Angebot konzentriert sich vor allem auf bestehende Urlaubsverbindungen. Der Flugplan tritt an diesem Sonntag (29. März) in Kraft, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte.

    Kaum neue Ziele in Leipzig/Halle

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    Ab Leipzig/Halle steht mit Bodrum lediglich ein neues Ziel im Plan. Die türkische Küstenstadt wird ab Ende Juni einmal wöchentlich angeflogen. Ansonsten bleibt es bei Verbindungen in klassische Ferienregionen rund ums Mittelmeer sowie nach Nordafrika. Zu den am häufigsten bedienten Zielen zählen Antalya (Türkei), Mallorca (Spanien), Heraklion (Griechenland) und Hurghada (Ägypten).

    Dresden setzt weiter auf Tourismus

    Auch am Flughafen Dresden sind neue Verbindungen rar. Neu ist eine Verbindung nach Bozen in Südtirol, die zweimal pro Woche angeboten wird. Gleichzeitig wird das Angebot auf der Strecke nach Mallorca ausgebaut. Insgesamt setzt der Flughafen weiterhin vor allem auf touristische Ziele in Europa und angrenzenden Regionen.

    Beide Flughäfen bleiben zudem über einzelne Verbindungen an internationale Drehkreuze angebunden. Dazu zählen unter anderem Frankfurt, Istanbul, Wien und Zürich, über die Reisende weitere Ziele weltweit erreichen können.

    Mehrere frühere Ziele entfallen

    Im Vergleich zum Vorjahr, als mehrere neue Verbindungen aufgenommen wurden, kommen im Sommerflugplan 2026 nur wenige neue Ziele hinzu. Einige zuvor angebotene Strecken - etwa nach Tirana (Albanien), Bukarest (Rumänien), Skopje (Nordmazedonien), Debrecen (Ungarn) oder Faro (Portugal) - sind im aktuellen Flugplan nicht mehr enthalten./djj/DP/men

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 7,512 auf Tradegate (26. März 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,02 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,23 %/+19,65 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf Kurs und Fundament der Lufthansa: gestiegene Buchungen, zusätzliche Flüge und bessere Auslastung versus höhere Kerosinkosten trotz rund 80% Hedging; Metzler-Upgrade (Buy); Sorgen um Demand Destruction und Ausweich zu Billigairlines sowie technischer Rückschlag bis etwa 6 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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