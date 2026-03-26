Global Uranium Corp. plant tomographische Messung von Umgebungsgeräuschen auf dem Projekt Astro

26. März 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusammen mit der Firma CAUR Technologies die Durchführung einer tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, „ANT“) auf dem Projekt Astro („Astro“) im östlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan beabsichtigt. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 80 % an Astro von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen.

Das geplante ANT-Programm baut auf der hubschraubergestützten ZTEM-Vermessung des Unternehmens im Jahr 2025 auf, mit der ein großer 25 Kilometer langer leitfähiger Korridor identifiziert und sieben Zielzonen, einschließlich drei vorrangiger Gebiete, abgegrenzt werden konnten. Die Ergebnisse verbesserten das Verständnis des Unternehmens für das Projekt in bedeutendem Maße und stellten Bereiche mit einem starken Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung heraus.

Die bevorstehende ANT-Messung wird sich auf die höffigsten Gebiete konzentrieren, die bislang ermittelt wurden und zu denen auch das Ziel AS-1 zählt. Ziel des Programms ist es, diese Ziele durch die Identifizierung wichtiger geologischer Merkmale in der Tiefe genauer einzugrenzen und dem Unternehmen dabei zu helfen, vorrangige Bohrstandorte zu ermitteln.

Insbesondere ist diese Messung ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung von Astro im Hinblick auf die Planung zukünftiger Bohrungen. Die erhobenen Daten werden voraussichtlich dazu beitragen, Bohrziele mit hohem Vertrauensniveau zu definieren und die Ausarbeitung anschließender geophysikalischer Bodenprogramme zu unterstützen, um das Unternehmen für seine erste Bohrkampagne auf dem Projekt zu positionieren.

In seiner Funktion als Betreiber des Projekts Astro hat Cosa Resources Corp. CAUR Technologies mit diesen Arbeiten betraut. Vorbehaltlich der Terminierung und der Bedingungen vor Ort soll die Messung Anfang Juni eingeleitet werden, wobei der Abschluss für Juli und die endgültigen Ergebnisse für August erwartet werden. Diese Ergebnisse sollen unmittelbar zur Ausrichtung der nächsten Schritte beitragen, die auch weitere Bodenarbeiten und die Ermittlung von Bohrzielen umfassen werden.