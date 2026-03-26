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    Morphic Medical stärkt den Vorstand mit der Ernennung von Terri Cooper, Veteranin im Gesundheitswesen

    Erfahrene Führungskraft Terri Cooper in den Verwaltungsrat berufen

    BOSTON, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, Entwickler des weltweit ersten medizinischen Geräts, das auf die Ursache von Typ-2-Diabetes abzielt, gab heute die Aufnahme von Terri Cooper in den Vorstand des Unternehmens bekannt.

    Morphic Medical

    Dr. Terri Cooper ist seit 35 Jahren in der Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche tätig. Als anerkannte Expertin für Biowissenschaften und Gesundheitsfürsorge hat Terri weltweit in verschiedenen Sektoren sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich gearbeitet. Terri ist eine ehemalige Leiterin der US-Beratungspraxis von Deloitte. Ihre Erfahrung umfasst komplexe Industrie-, Geschäfts-, Technologie-, Markenaufbau- und Regulierungsanforderungen. Sie hat den Bereich Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften bei Deloitte erfolgreich aufgebaut und globale organisatorische und finanzielle Umstrukturierungen geleitet, die zu erheblichen Leistungsverbesserungen geführt haben. Sie hat Innovations- und M&A-Initiativen angestoßen, die zu Wachstumsmöglichkeiten und Wettbewerbsdifferenzierung geführt haben.

    „Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Morphic Medical zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der metabolischen Gesundheit beizutreten", sagte Terri. „Das Engagement des Unternehmens, weniger invasive, patientenzentrierte Lösungen voranzutreiben, ist genau die Art von Innovation, die unser Gesundheitssystem braucht. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, den Zugang zu erweitern und die Ergebnisse für Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes zu verbessern."

    „Wir freuen uns, Dr. Terri Cooper im Vorstand von Morphic Medical begrüßen zu dürfen", sagte Mike Gutteridge, Präsident und Chief Executive Officer. „Terri bringt mehr als drei Jahrzehnte globale Führungserfahrung in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen mit und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Regulierung, organisatorische Umgestaltung und Wertschöpfung. Ihre Erfahrung wird uns dabei helfen, unsere klinische Studie STEP-1 in den USA voranzutreiben und die klinische und kommerzielle Grundlage für RESET zu schaffen. RESET ist eine inzisionsfreie, endoskopische Therapie, die Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes eine schnelle Gewichtsreduktion und eine deutliche Verbesserung des Stoffwechsels ermöglicht."

    Über Morphic
    Morphic Medical ist der Entwickler von RESET, einer endoskopisch verabreichten Therapie, die eine nicht-chirurgische, alternative Behandlung von morbider Adipositas und/oder Adipositas bei gleichzeitigem Vorliegen von kardiometabolischen Risikofaktoren, z. B. Typ-2-Diabetes und/oder Dyslipidämie, bietet. RESET ist in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf zugelassen und darf laut Bundesgesetz nur zu Forschungszwecken verwendet werden. Das 2003 gegründete Unternehmen Morphic Medical hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte morphicmedical.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

    Morphic Medical Medienkontakt:
    Investor Relations
    investor@morphicmed.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724347/Morphic_RGB_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/morphic-medical-starkt-den-vorstand-mit-der-ernennung-von-terri-cooper-veteranin-im-gesundheitswesen-302725844.html





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