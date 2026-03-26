WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Yannik Siering sah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung den Umsatz des Spezialpharma-Unternehmens über den Erwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) allerdings liege leicht unter dem Analystenkonsens. Stefan Bauerreis verfüge als neu ernannter Finanzchef über umfangreiche Erfahrung in börsennotierten Unternehmen wie etwa Stabilus./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,25 % und einem Kurs von 12,36EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +108,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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