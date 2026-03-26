WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Yannik Siering sah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung den Umsatz des Spezialpharma-Unternehmens über den Erwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) allerdings liege leicht unter dem Analystenkonsens. Stefan Bauerreis verfüge als neu ernannter Finanzchef über umfangreiche Erfahrung in börsennotierten Unternehmen wie etwa Stabilus./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,25 % und einem Kurs von 12,36EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte