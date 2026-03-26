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    Military Metals ernennt früheren CEO von Glencore Nordenham Germany zum Chairman und Direktor

    Military Metals ernennt früheren CEO von Glencore Nordenham Germany zum Chairman und Direktor
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    VANCOUVER, BC, 26. März 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „MILI“) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich, die Ernennung von Herrn Thomas Hüser zum Chairman of the Board bekannt zu geben. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine strategischen Führungskompetenzen beim Ausbau seines europäischen Projektportfolios im Bereich der kritischen Metalle.

     

    Herr Hüser ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der europäischen Industrie mit Karriereerfahrung in der Metallbranche, der industriellen Umstrukturierung und im Bereich Public Policy. Er war zuvor Managing Director der deutschen Geschäftsbereiche von Glencore, wo er große Produktionsstätten für die Herstellung von Zink und Blei beaufsichtigte und Initiativen zur Modernisierung und Umstrukturierung großer metallurgischer Anlagen in Europa leitete. Daneben war er President und CEO des französischen börsennotierten Metallkonzerns Recylex, wo er ein komplexes Umstrukturierungs- und Asset-Deal-Verfahren unter Beteiligung mehrerer Industriestandorte managte. Während seiner Tätigkeiten als Managing Director von Glencore Nordenham konnte er durch die Verbindung von Klimaschutzverträgen mit industriellen Strompreispaketen erfolgreich mehr als 500 Mio. € an öffentlicher Unterstützung sichern.

     

    In den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn war Herr Hüser als Berater des früheren deutschen Vizekanzlers und Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel tätig und erwarb profunde Fachkenntnisse auf dem Gebiet der europäischen Industriepolitik, Energiestrategien und Regierungsbeziehungen.

     

    Die Ernennung erfolgt im Zuge des vom Unternehmen angestrengten weiteren Ausbaus seiner europäischen Strategie im Bereich kritische Metalle, wobei der Fokus vor allem auf Antimon liegt, das als strategischer Rohstoff in Verteidigungssystemen, Munition, Speziallegierungen und fortschrittlichen Industrieanwendungen zum Einsatz kommt. Zu den Vorzeigeprojekten des Unternehmens in Europa zählt die Antimonlagerstätte Trojarova in der Slowakei, die eine möglicherweise bedeutende Antimonressource innerhalb der Europäischen Union darstellt. Auf globaler Ebene ist die Produktion von Antimon sehr stark auf Regionen konzentriert, die außerhalb der westlichen Jurisdiktionen liegen, was die strategische Wichtigkeit neuer europäischer Quellen weiter erhöht.

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