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    Aixtron plant neues Werk in Malaysia - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron baut Werk in Penang zur Marktöffnung Asiens
    • Investitionen rund 40 Millionen Euro für 2026–2027
    • Kein Personalabbau in Europa, betont Vorstandschef
    ROUNDUP - Aixtron plant neues Werk in Malaysia - Aktie verliert
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. Ein Personalabbau in Europa sei nicht geplant, betonte Vorstandschef Felix Grawert. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Donnerstag schlecht an.

    Die Aixtron-Aktie verlor bis zur Mittagszeit mehr als drei Prozent auf 35,415 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Verlierern im ohnehin schwachen MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Allerdings wurde das Papier immer noch mehr als doppelt so teuer gehandelt wie noch zum Jahreswechsel. In den vergangenen 12 Monaten hat sich sein Wert sogar verdreifacht.

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    Branchenexperte Om Bakhda vom Analysehaus Jefferies wertete den Bau des neuen Werks positiv. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steige. Dies gelte besonders für die asiatischen Kunden.

    Das Unternehmen will in Penang Einrichtungen für Montage, Tests, Unterstützung bei der Entwicklung sowie Einkaufskapazitäten aufbauen und näher an andere Firmen der Branche heranrücken. Das Werk ermögliche die Montage einiger Aixtron-Produkte und die Beschaffung vieler Teile von Modul- und Komponentenherstellern in der Region, hieß es weiter. "Insgesamt bedeutet das einen klaren Wachstumsschritt für uns und stärkt unsere Position im asiatischen Markt", sagte Vorstandschef Grawert.

    Die Werke des Unternehmens in Europa sollen darunter nicht leiden. Grawert bekannte sich ausdrücklich zu den Standorten in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien). "Beide Standorte sind zentrale Säulen für Forschung, Entwicklung und auch Produktion, insbesondere aufgrund der vielen starken und spezialisierten Zulieferer." Das Werk in Malaysia solle es ermöglichen, "das Beste aus beiden Welten zu nutzen", indem es den Zugang zur Lieferkette in Südostasien eröffne. "In Europa ist infolgedessen kein Personalabbau geplant."

    Die Produktion in Malaysia soll im Frühjahr 2027 anlaufen. Die ersten Auslieferungen sind für die zweite Hälfte desselben Jahres geplant. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten sollen die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr nicht beeinflussen./stw/mne/stk

    AIXTRON

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 28.307 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -13,12 %/+0,90 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Aixtron-Aktie: Kurs YTD mehr als verdoppelt, Marke 35 € durchbrochen, manche sehen 40 €. Als Treiber werden hohe Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern, Ausbau von GaN‑/SiC‑Foundries (z. B. Samsung, Infineon, ams‑OSRAM) und Auftragssignale genannt; demgegenüber steht Skepsis wegen Photonics‑Hype und dass CC‑Aussagen den Anstieg nicht vollständig stützen. Zudem sank eine Short‑Position (PDT) unter die Meldegrenze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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