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    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'

    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 27,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Technologiekonzerns liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung der vorgelegten Jahreszahlen. Der Jahresstart sei zwar schwach gewesen, doch im derzeit wichtigen Halbleiterbereich gehe das Unternehmen von schrittweise anziehenden Aufträgen aus. Neben einem Feinschliff seiner Schätzungen begründete er das etwas höhere Kursziel auch mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 29,50
    Kursziel alt: 27,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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