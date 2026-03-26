UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 47,50 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem IT-Dienstleister wirkten sich höhere Speicherchip-Kosten weiterhin auf die Geschäfte aus, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die langfristigen Perspektiven positiv blieben, schränke der aktuelle Gegenwind das kurzfristige Neubewertungspotenzial wahrscheinlich ein. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen und einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 26,84EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Tong

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

