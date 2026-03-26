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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 596,6EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Kailesh Mistry
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 580
    Kursziel alt: 580
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



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