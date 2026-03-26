DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 596,6EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Kailesh Mistry
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kailesh Mistry
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte