DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 596,6EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Kailesh Mistry

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 580

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

