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    Pakistan setzt sich für Schutz von Iranern Araghtschi und Ghalibaf ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan setzte sich für Schutz zweier Iraner ein
    • Geheimdienste warben bei den USA für Nichtangriff
    • Ishaq Dar bestätigte Vermittlung und 15 Punkte
    Kreise - Pakistan setzt sich für Schutz von Iranern Araghtschi und Ghalibaf ein
    Foto: Siarhei - 356130783

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan hat sich Sicherheitskreisen zufolge für den Schutz zweier Spitzenvertreter des iranischen Machtapparats eingesetzt. Geheimdienste des Landes sollen demnach bei den USA dafür geworben haben, den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi sowie den Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf nicht anzugreifen. Hintergrund soll demnach sein, dass die beiden iranischen Vertreter mögliche Friedensgespräche anführen könnten, hieß es.

    Laut den pakistanischen Sicherheitskreisen könnten mehrere Gesprächsrunden vor einer möglichen Einigung in der zweiten Aprilhälfte nötig sein.

    Pakistans Außenminister Ishaq Dar hatte Vermittlungsbemühungen seines Landes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestätigt. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, schrieb der Minister auf der Plattform X./mar/DP/men





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