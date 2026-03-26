ZenaTech präsentiert seine neuesten Abfangdrohnen samt Drohnenabwehrsystem sowie ZenaDrone- und Zena AI-Entwicklungen im Rahmen bevorstehender Anlegerkonferenzen und Branchenveranstaltungen

Vancouver, British Columbia, 26. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Führungsteams in den kommenden Monaten an einer Reihe hochkarätiger Anlegerkonferenzen sowie an Treffen im Rahmen wichtiger Veranstaltungen der Drohnenbranche teilnehmen werden. Bei diesen Veranstaltungen kommen verschiedenste institutionelle Investoren, Fondsmanager, Family Offices, Privatanleger und Experten aus dem Verteidigungssektor und der Drohnenbranche zusammen, um innovative, aufstrebende Investitionsmöglichkeiten zu sondieren und sich über innovative Unternehmen sowie die neuesten Drohnentechnologien zu informieren.

Das Führungsteam von ZenaTech wird bei ausgewählten Veranstaltungen aktiv vertreten sein und auch kuratierte Einzelgespräche führen, um die jüngsten Entwicklungen im Bereich der unternehmenseigenen KI-gestützten ZenaDrone-Drohnentechnologien, die Entwicklung eines Drohnenabfang- bzw. Drohnenabwehrsystems sowie die aktuellen Meilensteine in seinem Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft zu erörtern.

Detailinformationen zu den Konferenzen:

Präsentationen vor Privatanlegergruppen in Washington, DC

Die Führungsriege von ZenaTech wurde eingeladen, an zwei renommierten Veranstaltungsorten in Washington D.C. Präsentationen vor zwei Gruppen von Privatanlegern zu halten, unter denen sich auch einflussreiche Persönlichkeiten aus der Verteidigungs- und Drohnenbranche befinden.

Termin: 7. April 2026 | Veranstaltungsort: Privat

Centri Capital Conference

Diese von Centri Business Consulting ausgerichtete und am Nasdaq MarketSite in New York City abgehaltene exklusive Veranstaltung nur für geladene Gäste bringt wachstumsstarke Unternehmen mit führenden institutionellen Anlegern, Family Offices und anderen Fachkräften des Kapitalmarktsektors zusammen.

Termin: 14. April 2026 | Veranstaltungsort: Nasdaq MarketSite, New York, NY

Website: https://centriconsulting.com/capital‑conference/

Stocktwits Cashtag Awards 2026

ZenaTech ist Sponsor der an der New Yorker Börse verliehenen „2026 Cashtag Awards“, die Innovatoren, Firmen und Marktführer vor den Vorhang holen, welche die Zukunft der Veranlagung maßgeblich mitgestalten werden. Bei dieser Veranstaltung treffen Privatanleger, institutionelle Investoren und einflussreiche Marktteilnehmer aufeinander.

Termin: 4. Mai 2026 | Veranstaltungsort: New York Stock Exchange, New York, NY

Website: https://cashtag.stocktwits.com/

Market Movers Investor Summit

Bei dieser prestigeträchtigen Anlegerkonferenz, die von The Money Channel ausgerichtet wird und an der Wall Street in New York City stattfindet, nehmen Führungskräfte börsennotierter Unternehmen, institutionelle Investoren, Fondsmanager und Family Offices an kuratierten Präsentationen, Podiumsdiskussionen und hochwertigen Networking-Möglichkeiten der Börsenmärkte und aufstrebenden Wachstumsbranchen teil.

Termin: 4.–5. Mai 2026 | Veranstaltungsort: Bank of New York, New York, NY

Website: https://www.marketmoverssummit.com/

D. Boral Capital Global Conference

Dieses von D. Boral Capital ausgerichtete und kuratierte Anlegerforum im The Plaza Hotel in New York City wird von Führungskräften börsennotierter und privater Unternehmen der neuen Wachstumsbranchen besucht, die hier Vorträge halten und direkte Kontakte mit institutionellen Anlegern und strategischen Partnern knüpfen.

Termin: 7. Mai 2026 | Veranstaltungsort: The Plaza Hotel, New York, NY

Website: https://dboralcapital.com/conference/

Xponential Conference

Diese Jahresveranstaltung der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) ist eine große internationale Konferenz und Fachmesse für autonome und unbemannte Systeme, die von Branchenführern, Entscheidungsträgern, Betreibern und Innovatoren aus der luft-, boden- und seegestützten Verteidigung besucht wird. Die ZenaTech-Tochter ZenaDrone wird eine Auswahl ihrer Drohnen am Messestand präsentieren, während ihre Führungskräfte auf der Konferenz Vorträge halten.

Termin: 11.–14. Mai 2026 Veranstaltungsort: Detroit, MI

Website: https://xponential.org/

LD Micro Conference 2026

Diese renommierte, jährlich abgehaltene Anlegerkonferenz für börsennotierte Small- und Micro-Cap-Unternehmen bietet den aktiv beteiligten Firmen die Möglichkeit, sich institutionellen Anlegern, Fondsmanagern, Family Offices und Analysten im Rahmen von strukturierten Präsentationen, Einzelgesprächen und umfangreichen Netzwerkmöglichkeiten zu präsentieren und so ihre Sichtbarkeit und ihr Wachstum zu optimieren.

Termin: 17.–19. Mai 2026 | Veranstaltungsort: Luxe Sunset Blvd Hotel, Los Angeles, CA

Website: https://www.ldmicro.com/

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen oder ein persönliches Gespräch mit ZenaTech buchen möchten, besuchen Sie bitte die jeweiligen Konferenz-Webseiten unter den dazugehörigen Links oder wenden Sie sich direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Inspektion, Wartung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.