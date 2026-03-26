DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Alles in allem erwarte er nach wie vor einen positiven Wendepunkt in diesem Jahr, was das Wachstum und die Margen des Bremssystemherstellers betreffe, schrieb Gael de-Bray in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die entsprechenden zwei Zielvorgaben für 2026 dürften vom Management bestätigt werden./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 98,85EUR auf Tradegate (26. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.