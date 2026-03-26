RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen belassen. Die Umsatztrends seien etwas schwach gewesen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge des Modekonzerns dagegen sei besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (26. März 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



