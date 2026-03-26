BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Da die Zahlen weitgehend den Erwartungen zu entsprechen scheinen, liege der Fokus nun auf der Telefonkonferenz und den Kurstreibern in den kommenden Wochen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 16,11EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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