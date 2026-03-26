MORGAN STANLEY stuft AIXTRON auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Wachstum von KI-Rechenzentren lege einen neuen Engpass offen, schrieb Nigel van Putten in einer am Donnerstag vorliegenden Technologie-Branchenstudie. Optische Technologien trieben seiner Ansicht nach einen mehrjährigen Wachstumszyklus voran. Bei Aixtron erhöhte er vor diesem Hintergrund seine Schätzungen. Für 2027 sieht er ein robustes Wachstum des Chipausrüsters, aber darüber hinaus aber eine weniger sichere Nachhaltigkeit./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 35,58EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.





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