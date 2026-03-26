Moskau sieht sich für Turbulenzen auf Ölmärkten gerüstet
- Russland profitiert von Ölpreisverwerfungen weltweit
- Rabatte für russisches Öl sinken teils zu Aufschlägen
- Europa droht Deindustrialisierung und Energieknappheit
MOSKAU (dpa-AFX) - Russland ist offizieller Darstellung nach gut aufgestellt angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelösten Preisverwerfungen an den weltweiten Ölmärkten. "Es ist offensichtlich, dass derzeit an den Weltmärkten ein Defizit an Ölprodukten herrscht", sagte Vizeregierungschef Alexander Nowak bei einer Sitzung des russischen Unternehmer- und Industriellenverbands. Benzin, Diesel und Co seien noch stärker im Preis gestiegen als Rohöl. Russland profitiere von der Lage.
Konnten russische Ölexporteure wegen der im Zuge des Ukraine-Kriegs erhobenen westlichen Sanktionen ihre Produkte im Ausland bislang nur mit Rabatt verkaufen, so ist dieser Abschlag laut Nowak nun deutlich geringer geworden. In einige Weltregionen werde russisches Öl sogar mit einem Aufschlag verkauft, sagte er. Zugleich gab er sich optimistisch, dass Russland seine Förderung ausbauen könne. "Doch dafür sind Zeit, Investitionen und die Heranziehung von Kapital nötig", das sei ein längerer Prozess, schränkte er ein.
Kremlbeamter: Europa wird um russische Energie betteln
Kirill Dmitrijew, der für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Beauftragte von Kremlchef Wladimir Putin, zeichnete auf der gleichen Veranstaltung ein noch rosigeres Bild: "Russland befindet sich in der schlagkräftigsten Position, weil wir nicht nur ein riesiger Produzent von Öl und Gas, sondern auch von Düngemitteln sind", sagte er. Weltweit stehe die größte Krise bei den Preisen für Treibstoff bevor. Seiner Prognose nach wird der Ölpreis auf 150 bis 200 US-Dollar steigen.
Dmitrijew erwartet, dass insbesondere Europa unter der Lage leiden werde, weil es auf russische Energie verzichtet hat. Dem Kontinent stehe eine gewaltige Deindustrialisierung bevor. "Europa und Großbritannien werden um russische Energieträger betteln", und Russland werde dann darüber entscheiden, ob es seine Lieferungen wieder aufnehmen werde oder nicht, erklärte er./bal/DP/stk
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.