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    Panik vor Kursbeben

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    Das Zittern beginnt: Reißen die Tilray-Zahlen Canopy, Aurora & Co in die Tiefe? 

    In Kürze ist es soweit – Tilray wird frische Quartalszahlen vorlegen. Den Tilray-Zahlen kann man dabei durchaus richtungsweisenden Charakter zubilligen. Entsprechend dürften sie den Cannabis-Sektor bewegen. 

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    Panik vor Kursbeben - Das Zittern beginnt: Reißen die Tilray-Zahlen Canopy, Aurora & Co in die Tiefe? 
    Foto: adobe.stock.com

    Tilray-Zahlen mit robusten Q2-Daten

    Tilray Brands gehörte zu den wenigen Cannabis-Unternehmen, das in der letzten Berichtssaison positive Impulse setzen konnte. Tilray berichtete Anfang Januar über das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2025) des Fiskaljahres 2026. Im 2. Quartal verzeichnete das Cannabis-Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 217,507 Mio. US-Dollar und damit ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Einmal mehr war die Ergebnisseite die Achillesferse, wies der Konzern doch einen Verlust in Höhe von -43,509 Mio. US-Dollar aus. Das bereinigte EBITDA fiel jedoch mit +8,365 Mio. US-Dollar positiv aus.

    Q3-Daten richtungsweisend für Tilray    

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    Die anstehenden Q3-Daten sind sowohl für Tilray als auch für den Sektor richtungsweisend. Für Tilray muss es darum gehen, die positiven Aspekte aus dem Q2-Bericht weiter zu verstärken. In erster Linie gilt es, das Umsatzwachstum zu manifestieren. Ausufernde Verluste sollten hingegen vermieden werden. Ein positives bereinigtes EBITDA wäre darüber hinaus „wünschenswert“. Tilray hat die Veröffentlichung der Q3-Daten (3-Monats-Zeitraum zum 28.02.2026) für den 1. April angekündigt. 

    Rescheduling-Prozess im Fokus - Neue Impulse müssen her

    Im Cannabis-Sektor macht sich altbekannte Lethargie breit. Der Rescheduling-Prozess der DEA läuft. Noch immer wird Cannabis in Schedule I geführt. Die Neueinstufung lässt auf sich warten. Der Optimismus und die Euphorie, die es im Cannabis-Sektor unmittelbar vor der Unterzeichnung der Executive Order von Trump gab, erloschen quasi mit der Unterzeichnung Trumps Mitte Dezember. Diese Euphorie-Spitze ist auch im oberen Tilray-Chart gut zu erkennen. Damals schoss die Aktie auf 15 US-Dollar. Mittlerweile notiert sie unterhalb von 7 US-Dollar. 

    Fazit -  Reißen die Tilray-Zahlen Canopy, Aurora & Co in die Tiefe?

    Der Markt wartet auf die DEA. Bis dahin bestimmt das Tagesgeschäft den Takt. Die anstehende Quartalsberichtssaison hat das Potenzial, dem Sektor neues Leben einzuhauchen. Ein positiver Auftakt mit Tilray wäre eminent wichtig. Sollte das Unterfangen allerdings scheitern, könnte das neue Kursturbulenzen im Sektor provozieren. Die aus den Zahlen resultierenden Effekte müssen nicht auf Tilray beschränkt bleiben – auch Canopy, Aurora und andere könnten die Auswirkungen zu spüren bekommen. 

    Besondere Brisanz bekommt die Zahlenveröffentlichung und im weiteren Verlauf die Quartalsberichtssaison durch die aktuelle Gemengelage. Hohe Ölpreise (Brent notiert wieder dreistellig) schüren die Nervosität an den Aktienmärkten. Dax, Dow Jones Ind. etc. gleichen einem Pulverfass. Bewährte Zufluchtsorte wie Gold und Silber funktionieren nicht. Anleger und Investoren sind verunsichert und dürften entsprechend gegenüber enttäuschenden Tilray-Zahlen nicht sonderlich tolerant sein. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte 

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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