KSB brechen unter 1.000 Euro ein - Ausblick verunsichert

Enttäuschend seien die vorgeschlagenen Dividenden, sagte ein Börsianer. Das Unternehmen will für 2025 je Vorzugsaktie 26,76 Euro und je Stammaktie 26,50 Euro ausschütten. Damit blieben beide Dividenden auf dem Niveau des Vorjahres. Am Markt habe man jedoch im Mittel mit 28 Euro je Vorzugsaktie und mit 27,74 Euro je Stammaktie gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter zunehmenden Druck sind am Donnerstag die Aktien des Pumpenherstellers KSB geraten. Die im Nebenwerteindex SDax enthaltenen Papiere brachen um bis zu 16 Prozent auf 982 Euro ein und rutschten unter die runde Marke von 1.000 Euro.

Auch die Prognosen für 2026 könnten für Unsicherheit an der Börse sorgen. So soll der Auftragseingang von 3,2 Milliarden auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen, er könnte aber auch auf 3,1 Milliarden Euro zurückgehen. Beim Umsatz steht eine Bandbreite von 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro im Plan. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zwischen 220 und 265 Millionen Euro liegen. Damit wären auch bei Erlös und Ergebnis sowohl Steigerungen als auch Rückgänge möglich.

Nach den starken Kursgewinnen bis Mitte März nähmen Anleger nun Gewinne mit, sagte der Händler weiter. Begonnen hatte die Kurs-Rally vor gut einem Jahr, als die Papiere noch für 650 Euro zu haben waren. Mitte März kosteten sie beim Rekordhoch von 1.265 Euro fast das Doppelte./bek/ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,65 % und einem Kurs von 996 auf Tradegate (26. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um -20,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %. Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 862,98 Mio.. KSB Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.110,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.010,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.280,00EUR was eine Bandbreite von +1,61 %/+28,77 % bedeutet.



