Aktien New York Ausblick
Schwach erwartet - Iran-Krieg bleibt im Fokus
- Iran-Konflikt belastet Anlegerstimmung weltweit
- Technologiewerte und Nasdaq drücken Vorbörsenkurse
- Übernahmen und Studiendaten treiben Kursgewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Die moderate Erholung der US-Börsen zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag wieder zunichtegemacht werden. Die Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg drücken weltweit auf die Stimmung der Anleger.
Der Broker IG taxierte den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,8 Prozent tiefer auf 46.060 Punkte. Der überwiegend auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 wird mit 1,1 Prozent im Minus bei 23.905 Zählern erwartet.
Trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung hatte das iranische Außenministerium laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende am Vorabend dementiert. "Ich erkläre mit Nachdruck, dass es keine Verhandlungen oder Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat", hatte Außenminister Abbas Araghtschi im Staatsfernsehen gesagt und zudem Gespräche mit Washington abgelehnt.
An den Börsen herrsche rasch Ungeduld angesichts ausbleibender Fortschritte in Richtung Frieden, konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Je länger sich der Friedensprozess hinzieht, desto länger bleibt der Aufwärtsdruck beim Ölpreis immens. Und desto größer wird der Schaden für die Weltwirtschaft."
Unter den sogenannten Magnificent Seven, den sieben bedeutendsten Technologieriesen aus den USA, werden alle mit Verlusten erwartet. Apple dürften sich mit vorbörslich minus 0,2 Prozent noch am besten halten. Nvidia , Meta und Microsoft gaben etwas mehr als ein Prozent nach.
Während Energie-Aktien stiegen, gaben Bergbau-Werte aus den USA nach und litten unter Warnungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran. Trump hatte vor drei Tagen angesichts angeblich produktiver Gespräche mit dem Iran mitgeteilt, fünf Tage auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten. Aktuell aber bleibt die Lage für Außenstehende verworren.
Eine angestrebte Fusion über einen reinen Aktientausch gab vorbörslich den Aktien von Equitable Holdings mit Corebridge Financial Auftrieb. Die Papiere der beiden US-Versicherungsunternehmen legten um jeweils etwas mehr als 2 Prozent zu. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird auf 22 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Olaplex sprangen vor dem Börsenstart um rund 50 Prozent hoch. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel kauft den Shampoo-Hersteller für 1,4 Milliarden Dollar. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet.
Für Kodiak Sciences ging es ebenfalls um rund 50 Prozent nach oben, denn der Arzneimittelentwickler gab Phase-III-Studiedaten zur Behandlung diabetischer Retinopathie (Schädigung der Netzhaut) bekannt. Precigen stiegen um 23 Prozent. Der Umsatz wird laut dem Biopharma-Unternehmen im ersten Quartal voraussichtlich 18 Millionen Dollar übersteigen, getrieben durch den Verkauf seines Medikaments Papzimeos./ck/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 218,6 auf Tradegate (26. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -6,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +58,41 %/+109,66 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung