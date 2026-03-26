SMA Solar Technology - Aktienkurs springt nach oben +9,57 % - 26.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie steigt um +9,57 % auf 44,09€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,85 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,09€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,22 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +23,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +29,28 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,46 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,49 % 1 Monat +35,06 % 3 Monate +35,22 % 1 Jahr +109,45 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb …

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen. Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,92 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,18 %. SolarEdge verliert -1,00 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.