Börsen Update
Börsen Update Europa - 26.03. - OMX Stockholm 30 schwach -2,16 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 22.618,39 PKT und fällt um -1,30 %.
Top-Werte: BASF +1,31 %, Brenntag +1,17 %, adidas +0,75 %
Flop-Werte: Porsche Holding SE -3,71 %, Siemens Energy -3,57 %, MTU Aero Engines -2,86 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.349,07 PKT und fällt um -1,66 %.
Top-Werte: Lanxess +3,32 %, Evonik Industries +2,13 %, Schaeffler +1,29 %
Flop-Werte: RENK Group -6,68 %, Deutz -5,39 %, IONOS Group -4,61 %
Der TecDAX steht bei 3.425,75 PKT und verliert bisher -1,46 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +9,49 %, Eckert & Ziegler +3,73 %, CANCOM SE +3,00 %
Flop-Werte: Kontron -15,31 %, IONOS Group -4,61 %, SUESS MicroTec -2,92 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,29 PKT und verliert bisher -1,19 %.
Top-Werte: BASF +1,27 %, Sanofi +1,20 %, Wolters Kluwer +1,09 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,57 %, ASML Holding -2,70 %, Intesa Sanpaolo -2,58 %
Der ATX steht aktuell (14:00:02) bei 5.358,49 PKT und fällt um -0,99 %.
Top-Werte: OMV +1,91 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,51 %, Oesterreichische Post +0,96 %
Flop-Werte: DO & CO -2,80 %, PORR -2,57 %, Raiffeisen Bank International -2,26 %
Der SMI steht bei 12.606,62 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,03 %, Lonza Group +0,73 %, Partners Group Holding +0,51 %
Flop-Werte: Sika -2,71 %, UBS Group -2,15 %, Swiss Re -2,04 %
Der CAC 40 steht bei 7.776,23 PKT und verliert bisher -0,82 %.
Top-Werte: Kering +3,26 %, Carrefour +1,37 %, Sanofi +1,20 %
Flop-Werte: LEGRAND -3,54 %, ArcelorMittal -3,10 %, Societe Generale -2,98 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.885,96 PKT und fällt um -2,16 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,00 %, Telia Company +0,25 %, Essity Registered (B) +0,24 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -18,58 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,48 %, ABB -1,83 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.050,00 PKT und steigt um +1,41 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,76 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,14 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,09 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -7,74 %, Viohalco -4,43 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,12 %
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