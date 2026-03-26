BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz wirbt fÃ¼r die Idee einer bundeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Damit kÃ¶nnte der Bund kÃ¼nftig selbst in groÃŸem Stil bezahlbare Wohnungen dort bauen, wo sie am dringendsten benÃ¶tigt wÃ¼rden, erklÃ¤rte die SPD-Politikerin beim Wohnungsbau-Tag in Berlin.

Sie stellte sich damit hinter eine Idee von SPD-Chef Lars Klingbeil, die dieser in einer Reformrede am Mittwoch vorgeschlagen hatte. Allerdings mÃ¼sste fÃ¼r die Umsetzung das Grundgesetz geÃ¤ndert werden. "Das ist nicht einfach", rÃ¤umte Hubertz laut ihrem vorab verbreiteten Redetext ein. Die schwarz-rote Koalition brÃ¤uchte fÃ¼r eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nach jetzigem Stand Stimmen von GrÃ¼nen und Linken, wenn sie nicht auf die AfD angewiesen sein will.

"Aber in einer Zeit, in der Wohnen zunehmend zur existenziellen Frage wird, darf keine Idee ein Tabu sein", betonte Hubertz. "In dieser Zeit ist ein solcher Vorschlag nicht tollkÃ¼hn, sondern sogar zwingend."

Branchenverband kritisiert VorstoÃŸ



Klingbeil hatte die Idee mit der Knappheit und den hohen Preisen von Wohnraum in groÃŸen StÃ¤dten begrÃ¼ndet. Die Wohnungs- und Baubranche sieht ihn allerdings skeptisch. Die GrÃ¼ndung einer solchen staatlichen Gesellschaft wÃ¼rde viel zu lange dauern, sagte Wolfgang Schubert-Raab vom Zentralverband Deutsche Baugewerbe.

Martin Dornieden vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen bezeichnete den Ansatz als komplett falsch. Staatliche Unternehmen hÃ¤tten erfahrungsgemÃ¤ÃŸ hÃ¶here Kosten. "Die Idee ist zwar ganz nett, aber sie ist falsch", sagte Dornieden./vsr/DP/stk



