    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hubertz wirbt fÃ¼r staatlichen Wohnungsbau

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Hubertz wirbt fÃ¼r bundeseigene Wohnbaugesellschaft
    • Umsetzung braucht GrundgesetzÃ¤nderung und Stimmen
    • Branche kritisiert lÃ¤ngere Dauer und hÃ¶here Kosten
    Hubertz wirbt fÃ¼r staatlichen Wohnungsbau
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz wirbt fÃ¼r die Idee einer bundeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Damit kÃ¶nnte der Bund kÃ¼nftig selbst in groÃŸem Stil bezahlbare Wohnungen dort bauen, wo sie am dringendsten benÃ¶tigt wÃ¼rden, erklÃ¤rte die SPD-Politikerin beim Wohnungsbau-Tag in Berlin.

    "Keine Idee ein Tabu"

    Sie stellte sich damit hinter eine Idee von SPD-Chef Lars Klingbeil, die dieser in einer Reformrede am Mittwoch vorgeschlagen hatte. Allerdings mÃ¼sste fÃ¼r die Umsetzung das Grundgesetz geÃ¤ndert werden. "Das ist nicht einfach", rÃ¤umte Hubertz laut ihrem vorab verbreiteten Redetext ein. Die schwarz-rote Koalition brÃ¤uchte fÃ¼r eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nach jetzigem Stand Stimmen von GrÃ¼nen und Linken, wenn sie nicht auf die AfD angewiesen sein will.

    "Aber in einer Zeit, in der Wohnen zunehmend zur existenziellen Frage wird, darf keine Idee ein Tabu sein", betonte Hubertz. "In dieser Zeit ist ein solcher Vorschlag nicht tollkÃ¼hn, sondern sogar zwingend."

    Branchenverband kritisiert VorstoÃŸ

    Klingbeil hatte die Idee mit der Knappheit und den hohen Preisen von Wohnraum in groÃŸen StÃ¤dten begrÃ¼ndet. Die Wohnungs- und Baubranche sieht ihn allerdings skeptisch. Die GrÃ¼ndung einer solchen staatlichen Gesellschaft wÃ¼rde viel zu lange dauern, sagte Wolfgang Schubert-Raab vom Zentralverband Deutsche Baugewerbe.

    Martin Dornieden vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen bezeichnete den Ansatz als komplett falsch. Staatliche Unternehmen hÃ¤tten erfahrungsgemÃ¤ÃŸ hÃ¶here Kosten. "Die Idee ist zwar ganz nett, aber sie ist falsch", sagte Dornieden./vsr/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zÃ¤hlt zu den fÃ¼hrenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. GestÃ¼tzt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhÃ¤ngig, zuverlÃ¤ssig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r private und nicht kommerzielle Internetangebote zulÃ¤ssig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulÃ¤ssig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hubertz wirbt fÃ¼r staatlichen Wohnungsbau Bundesbauministerin Verena Hubertz wirbt fÃ¼r die Idee einer bundeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Damit kÃ¶nnte der Bund kÃ¼nftig selbst in groÃŸem Stil bezahlbare Wohnungen dort bauen, wo sie am dringendsten benÃ¶tigt wÃ¼rden, erklÃ¤rte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhÃ¤ngigen Wissens-Hub fÃ¼r einen aktuellen und fundierten Zugang in die BÃ¶rsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • âœ… GrÃ¶ÃŸte Finanz-Community Deutschlands
    • âœ… Ã¼ber 550.000 registrierte Nutzer
    • âœ… rund 2.000 BeitrÃ¤ge pro Tag
    • âœ… verlagsunabhÃ¤ngige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BÃ¶rsenNews
    • âœ… Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • âœ… mehr als 25 Jahre MarktprÃ¤senz
    Aktien-Branchen Ãœbersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benÃ¶tigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schÃ¤tzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    ZeitverzÃ¶gerung der Kursdaten: Deutsche BÃ¶rsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne GewÃ¤hr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit UnterstÃ¼tzung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     