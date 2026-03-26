PROYA Cosmetics stellt auf der Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 aus und präsentiert dabei sein Multi-Brand-Portfolio sowie seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung

Als eine der etabliertesten Messen der globalen Schönheitsbranche dient die Cosmoprof Worldwide Bologna als Plattform, um aufkommende Trends zu entdecken, neue Produkte vorzustellen und Akteure der Branche miteinander zu vernetzen. Während der Messe präsentiert PROYA ein Markenportfolio, darunter die Flaggschiffmarken PROYA, Timage und Off&Relax, das die Bereiche Hautpflege, dekorative Kosmetik und Kopfhautpflege abdeckt.

BOLOGNA, Italien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- PROYA Cosmetics, Chinas führendes Kosmetikunternehmen, wird vom 26. bis 28. März 2026 wieder auf der 57. Ausgabe der Cosmoprof Worldwide Bologna vertreten sein (Stand H22_A31-B32). Auf der Veranstaltung wird PROYA Cosmetics den wachsenden Einfluss chinesischer Kosmetikmarken in der wissenschaftlichen Forschung sowie ihre zunehmende Präsenz auf den internationalen Märkten hervorheben.

PROYA stützt sich auf Wissenschaft und Technologie und ist führend bei technologischen und ästhetischen Innovationen mit wissenschaftlich fundierten, sicheren und wirksamen Hautpflegelösungen. Timage basiert auf dem Markenethos „Chinesisches Make-up, natürliche Schönheit" und der Kernphilosophie „Komplexität vereinfachen, die Harmonie zwischen Make-up und Mensch perfektionieren". Off&Relax vermittelt hingegen jedem gestressten Stadtbewohner seine Lebensphilosophie auf greifbare Weise. Durch die Kraft des Wassers revitalisiert sie das selbstheilende Ökosystem von Kopfhaut, Körper und Geist. Darüber hinaus wird auch die neue Make-up-Linie INSBAHA von PROYA vor Ort präsentiert. Insbesondere die „Cloud Radiant Cushion Foundation" und der Concealer von Timage sowie die „Stärkende Ampullen-Essenz gegen Haarausfall" von Off&Relax wurden beide für die Cosmoprof Awards 2026 nominiert.

Am 28. März um 13:30 Uhr wird Dr. Lieve Declercq, wissenschaftliche Chefberaterin von PROYA und Vizepräsidentin des European Innovation Center, an einer Cosmotalks-Podiumsdiskussion auf der Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 teilnehmen. Die Sitzung mit dem Titel „China Beauty Breakthrough: Wie lokale aufstrebende Marken den chinesischen Schönheitsmarkt neu gestalten und ihre globale Wirkung" wird die Entwicklung von Forschung und Entwicklung bei chinesischen Kosmetikmarken, den wachsenden Fokus auf Hautlanglebigkeit sowie Fortschritte in der präventiven und langfristigen Hautpflege beleuchten.

PROYA Cosmetics, ein börsennotiertes Unternehmen mit einer starken Position in der chinesischen Kosmetikindustrie, hat in den letzten Jahren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert. Mit den Schwerpunkten Hautwissenschaft, Inhaltsstoffentwicklung, Formulierungstechnologie und Produktanwendung hat das Unternehmen seine F&E-Aktivitäten ausgebaut und gleichzeitig seine Arbeit enger an die sich wandelnden Verbrauchererwartungen angepasst. Durch seine Präsenz auf der Cosmoprof Worldwide Bologna mit zahlreichen Marken und Kategorien möchte PROYA die zunehmende Komplexität der Branche und ihr langfristiges Wachstumspotenzial auf globaler Ebene hervorheben.

Das Markenportfolio von Proya Cosmetics umfasst PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO und ANYA. Zusätzlich zu seinen Forschungs- und Entwicklungszentren in Shanghai und Hangzhou gründete Proya 2024 sein Europa-Innovationszentrum.

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