C4 wurde entwickelt, um das „Connected Capital"-Ökosystem von GSCF sowie die breitere Marktlandschaft zu unterstützen, und deckt einen wachsenden Marktbedarf ab: Unternehmen setzen zahlreiche Betriebskapitalprogramme über verschiedene Regionen, Geldgeber, Versicherer und Dienstleister hinweg ein, verfügen jedoch nicht über eine zentrale Informationsquelle, um Engagements, Liquidität, Kosten und Risiken über ihr gesamtes Programmportfolio hinweg zu verfolgen.

NEW YORK, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- GSCF, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapital-Lösungen, gab heute die Einführung des Connected Capital Control Center (C4) bekannt – einer Serviceplattform, die Banken, Vermögensverwaltern und Großunternehmen dabei helfen soll, Betriebskapital über verschiedene Programme hinweg mit größerer Transparenz, Kontrolle und Sicherheit zu generieren, zu verwalten und zu analysieren.

C4 bündelt Programmdaten und Arbeitsabläufe in einer einheitlichen Steuerungsebene für Programme, die von GSCF oder externen Anbietern betreut werden, und ermöglicht es Finanzinstituten und Unternehmen, ihr Betriebskapital effizienter zu skalieren und gleichzeitig operative Reibungsverluste und Risiken zu reduzieren.

„Da Betriebskapitalportfolios immer komplexer werden, sind fragmentierte Einblicke und manuelle Überwachung nicht mehr tragbar", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von GSCF. „C4 verschafft Unternehmen und ihren Finanzierungspartnern einen klaren Überblick auf Portfolioebene – so können Entscheidungen mit Zuversicht getroffen, Limits proaktiv durchgesetzt und das Betriebskapital strategischer im gesamten globalen Ökosystem eingesetzt werden."

C4 für Unternehmen: Advanced Intelligence für das Büro des CFO

Für globale Unternehmen, die zur Sicherung ihrer Liquidität und zur Förderung ihres Wachstums auf mehrere Betriebskapitalprogramme zurückgreifen, die sich über verschiedene Regionen, Geldgeber und Verwalter erstrecken, bietet C4 einen einheitlichen, aggregierten Überblick über alle Betriebskapitalaktivitäten, um Datensilos zu beseitigen und eine zentralisierte Überwachung zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Fähigkeiten für Unternehmen gehören:

Aggregierte Datenansichten: Eine einzige Quelle der Wahrheit, die alle Betriebskapitalprogramme konsolidiert, unabhängig von Geldgeber oder Plattform

Eine einzige Quelle der Wahrheit, die alle Betriebskapitalprogramme konsolidiert, unabhängig von Geldgeber oder Plattform Intelligenz auf Portfolio-Ebene: Umfassende Transparenz über Regionen, Einkäufer, Lieferanten und Geschäftspartner hinweg zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf CFO- und Treasurer-Ebene

Umfassende Transparenz über Regionen, Einkäufer, Lieferanten und Geschäftspartner hinweg zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf CFO- und Treasurer-Ebene Fondsübergreifende Transparenz: Klarer Einblick in Finanzierungsströme, Auslastung und Preisgestaltung über mehrere Banken und Kapitalpartner hinweg

Klarer Einblick in Finanzierungsströme, Auslastung und Preisgestaltung über mehrere Banken und Kapitalpartner hinweg Globale betriebliche Abläufe: Standardisierte und automatisierte Prozesse für Umgebungen mit mehreren Regionen und mehreren Geldgebern

Standardisierte und automatisierte Prozesse für Umgebungen mit mehreren Regionen und mehreren Geldgebern Expositions- und Konzentrationsmanagement: Analysen auf Programm- und Portfolioebene, um Risiken zu erkennen, Limits anzupassen und die Kapitalallokation zu optimieren

Durch die Zusammenführung von Daten und Entscheidungsfindung auf Portfolioebene ermöglicht C4 Unternehmen, über reaktives Berichtswesen hinauszugehen und das Betriebskapital als strategischen Vermögenswert zu verwalten.