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    Das wird alles teurer

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    Diese Produkte sollten Sie lieber jetzt kaufen

    Der Krieg im Nahen Osten wird in den nächsten Tagen und Wochen auch die deutschen Supermarkt-Regale erreichen. Was am Benzinpreis schon zu sehen ist, wird als nächstes diese Produkte kräftig verteuern.

    Für Sie zusammengefasst
    Das wird alles teurer - Diese Produkte sollten Sie lieber jetzt kaufen
    Foto: wO-ChatGPT

    Während die Schlagzeilen von militärischen Bewegungen im Nahen Osten und den hohen Öl- und Gaspreisen dominiert werden, spricht noch kaum von dem Preisschock, der demnächst in den deutschen Supermarkt-Regalen sichtbar werden wird. Denn was in den Häfen von Singapur und Shanghai bereits zu leeren Containern und explodierenden Frachtraten geführt hat, wird verzögert auch die deutschen Verbraucher erreichen. Die Preissteigerungen infolge des Nahost-Kriegs treffen nicht nur den Benzinpreis, sondern auch andere Produkte des täglichen Grundbedarfs, die für Millionen Menschen unverzichtbar sind. Diese Artikel sind besonders betroffen:

    Besonders kritisch ist die Lage bei Produkten, die kaum substituiert werden können: Windeln und Damenhygieneartikel. Die meisten dieser Produkte sind hochkomplexe petrochemische Erzeugnisse. Moderne Windeln bestehen zu einem Großteil aus Superabsorbern (Polymeren) und Vliesstoffen aus Polypropylen. Da Europa große Mengen dieser Stoffe aus der Golfregion importiert, führt die Blockade der Handelsrouten (Straße von Hormus) zu einem Materialmangel, der die Preise hochtreibt.

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    Die Preisentwicklung bei Babywindeln trifft besonders junge Familien in Deutschland: Nachdem die Branche bereits zwischen 2024 und 2025 mit einer "stillen Inflation" experimentierte – wobei Packungsgrößen bei gleichbleibenden Preisen oft um 8 bis 10 Prozent schrumpften (Stichwort "Shrinkflation") –, erreichen die Kosten nun eine neue Dimension. Bedingt durch die Verknappung von Polymer-Rohstoffen für die Saugkerne, prognostizieren Marktexperten für das Jahr 2026 einen unmittelbaren Preissprung von weiteren 15 bis 25 Prozent. Betroffen davon dürften neben den Markenprodukten auch die preisgünstigeren Eigenmarken der Drogerien sein, da die globalen Lieferketten für Vliesstoffe und Superabsorber faktisch am Limit operieren.

    Branchenverbände wie die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen weisen regelmäßig darauf hin, dass Störungen in den globalen Lieferketten und steigende Energiekosten die Produktion von Kunststoffprodukten in Europa massiv unter Druck setzen. Da die Produktion dieser Kunststoffe massiv auf Vorprodukten aus der Golfregion basiert, führt jede Störung in der Straße von Hormus zu einem Dominoeffekt. In Asien sind die Preise für diese Rohstoffe bereits um 15 Prozent gestiegen. Für deutsche Verbraucher bedeutet das, dass die nächste Preisanpassung im Drogeriemarkt unmittelbar bevorsteht. Experten rechnen bei Windeln und Hygieneeinlagen mit kurzfristigen Preissprüngen von bis zu 25 Prozent, da Hersteller die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten nicht mehr abfedern können.

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    Doch der Preisschock stoppt nicht bei Drogerieprodukten. Das gesamte Sortiment der Haushaltshelfer dürfte betroffen sein.

    - Müllsäcke und Gefrierbeutel: Diese bestehen fast zu 100 Prozent aus Polyethylen (PE). Hier ist die Abhängigkeit von Importen aus Katar und Saudi-Arabien am größten. Informationen aus Branchen-Informationsdiensten und Insider-Berichte zeigen Aufschläge, die weit über der allgemeinen Inflationsrate liegen.

    - Frische-Verpackungen: Ob die eingeschweißte Gurke oder die Fleischschale – die Kunststoffverpackung ist teuer, wenn sie überhaupt geliefert wird. Wenn die Versorgung mit Neukunststoff stockt, steigen die Kosten für Lebensmittel indirekt mit an.

    Logistik als Brandbeschleuniger

    Zusätzlich zum Rohstoffmangel fungiert der Transport als Preistreiber. Schiffe müssen wegen der Huthi-Rebellen, die von Iran unterstützt werden, jetzt noch eher den Suezkanal meiden und den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Dadurch sind sie nicht nur zwei Wochen länger unterwegs, sondern verbrauchen auch enorme Mengen an teurem Schweröl. Die Frachtkosten für einen Standardcontainer von Asien nach Europa haben sich seit Jahresbeginn teilweise verdreifacht.

    Diese Logistikkosten schlagen auf alles durch, was nicht regional produziert wird: von Konserven über Reis bis hin zu Elektronik.

    Fazit: Vorbereiten auf die zweite Welle

    Europa ist zwar durch seine Reserven und gute Handelsbeziehungen besser geschützt als viele Schwellenländer, doch die Preismechanismen des Weltmarktes lassen sich nicht ignorieren. Die Preisschilder in Supermärkten und Drogerien werden dies schon sehr bald widerspiegeln. Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass besonders kunststoffintensive Alltagswaren im Jahr 2026 zu den größten Preistreibern gehören werden und die sowieso schon knappe Haushaltskasse empfindlich belasten könnten.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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