UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen eines US-Klebstoffkonkurrenten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Guillaume Delmas schrieb in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass der Umsatz von HB Fuller aus eigener Kraft im ersten Quartal geschrumpft sei. Er rechnet deshalb mit gewissen Risiken, was den Analystenkonsens für das erste Quartal von Henkel betrifft. Luft nach oben sieht der Experte aber für die diesjährigen Annahmen zur Preisentwicklung./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 67,76EUR auf Tradegate (26. März 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,00 € , was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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