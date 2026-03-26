    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hotel Sacher Wien feiert 150. Geburtstag - mit Skulpturen von Erwin Wurm

    WIEN, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- 1876 wurde das Hotel Sacher Wien eröffnet, 2026 feiert es seinen 150. Geburtstag. Das Jubiläum beginnt mit der Präsentation der Skulpturen „Step Big" und „Dancer" des renommierten Künstlers Erwin Wurm vor dem Hoteleingang. Am 26. März 2026 werden diese im Beisein des Künstlers gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der Eigentümerfamilie feierlich enthüllt und verbleiben für das Jubiläumsjahr eben dort. 

    The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance.

    „150 Jahre Hotel Sacher Wien stehen für gelebte Tradition mit ständiger Erneuerung, für die Leidenschaft und Excellence vieler Menschen, die Sacher über Generationen hinweg geprägt haben. Als Gäste und Mitarbeitende. Diesen verdanken wir, dass wir heute hier stehen dürfen", betonen die Eigentümer Alexandra Winkler und Georg Gürtler.

    „Ich gratuliere dem Hotel Sacher herzlich zum 150-jährigen Jubiläum. Sacher steht für Wiener Geschichte, gelebte Gastfreundschaft und ist damit ein wichtiger Botschafter Wiens in der Welt", sagt Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

    Überdimensionale Taschen vor dem Hoteleingang

    Zum Auftakt des Jubiläumsjahres präsentiert das Hotel Sacher Wien am Hoteleingang die zwei Skulpturen „Step Big" und „Dancer" des international renommierten österreichischen Künstlers Erwin Wurm: überdimensionale Taschen auf langen, dünnen Beinen. Die Installation versteht sich als poetische Reflexion über das „unsichtbare Gepäck", das jeder Mensch mit sich trägt, geprägt von Herkunft, Geschichte und Erfahrung. Diese Zusammenarbeit zeigt zugleich die enge Verbundenheit von Sacher zu Kunst und Kultur.

    „Ich habe diese gehenden, springenden, tanzenden und schreitenden Taschen geschaffen, um bestimmte Vorstellungen darüber zu thematisieren, wie wir uns selbst gestalten, wie wir uns präsentieren, was wir sein möchten und wie wir gesehen werden wollen – sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Welt", erklärt Erwin Wurm.

    150 Jahre geprägt von Familie und Exzellenz

    Das Fundament von Sacher reicht bis ins Jahr 1832 zurück, als Franz Sacher die Original Sacher-Torte kreierte. Bis heute wird sie in 34 Arbeitsschritten von Hand gefertigt und gilt als kulinarisches Wahrzeichen Wiens. Mit der Eröffnung des Hotel Sacher Wien im Jahr 1876 führte Eduard Sacher die Erfolgsgeschichte fort und etablierte das Hotel, gemeinsam mit Anna Sacher, als gesellschaftlichen Treffpunkt von internationalem Rang. Heute zählt das Hotel Sacher Wien zu den wenigen familiengeführten Fünf-Sterne-Superior-Hotels in Privatbesitz, ist Mitglied von „The Leading Hotels of the World" und wurde in „The World's 50 Best Hotels 2025" gelistet.

    Die Skulpturen sind der Jubiläumsauftakt, weitere Aktionen wie beispielsweise Grußbotschaften von prominenten Persönlichkeiten und ein Kurzfilm aus Animation und Realaufnahmen, folgen. Dazu mehr Informationen unter dem Link: www.sacher.com/de/150-jahre-sacher-wien/


    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943336/150_Years_Hotel_Sacher.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943337/5885661/Hotel_Sacher_Logo.jpg

    150 Years Hotel Sacher Vienna Logo


    Rückfragehinweis

    Sacher Communications
    communications@sacher.com
    +43 1 51456 1276

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hotel-sacher-wien-feiert-150-geburtstag---mit-skulpturen-von-erwin-wurm-302726250.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Hotel Sacher Wien feiert 150. Geburtstag - mit Skulpturen von Erwin Wurm WIEN, 26. März 2026 /PRNewswire/ - 1876 wurde das Hotel Sacher Wien eröffnet, 2026 feiert es seinen 150. Geburtstag. Das Jubiläum beginnt mit der Präsentation der Skulpturen „Step Big" und „Dancer" des renommierten Künstlers Erwin Wurm vor dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     