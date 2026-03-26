RHÖN-KLINIKUM AG: Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
Im Geschäftsjahr 2025 setzt der Konzern auf Wachstum, moderne Medizintechnik und den Ausbau der Versorgung – trotz Ergebnisrückgang und unsicherem Umfeld.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- Geschäftsjahr 2025: 938.650 behandelte Patientinnen und Patienten (+2,5 %) und Konzernumsatz von EUR 1.704,7 Mio. (organisches Wachstum 6,8 %)
- EBITDA EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.); Konzerngewinn EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) – Rückgang durch höhere Abschreibungen/Wertminderungen und ungünstigere Zinsentwicklung
- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie vor
- Ausbau der Versorgungsangebote und Klinikentwicklung (z. B. gemeinsames Brustzentrum Gießen/Marburg) zur Stärkung ambulanter und stationärer Behandlung
- Größere Investitionen in Medizintechnik 2025: neue Laborstraße, Herzkatheter-Technologien, 3‑Tesla-MRT, Strahlentherapiesystem und als einziger Klinikkonzern in Deutschland drei Photon‑Counting‑CTs
- Ausblick 2026: erwarteter Umsatz rund EUR 1,7 Mrd. (+/-5 %), EBITDA 110–125 Mio.; moderate Fallzahlsteigerung prognostiziert, jedoch erhebliche Unsicherheiten durch regulatorische Eingriffe und globale Krisen
Der nächste wichtige Termin, Vorstellung des Jahresfinanzberichts 2025, bei Rhoen-Klinikum ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,80 % im
Minus.
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