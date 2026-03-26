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    RHÖN-KLINIKUM AG: Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025

    Im Geschäftsjahr 2025 setzt der Konzern auf Wachstum, moderne Medizintechnik und den Ausbau der Versorgung – trotz Ergebnisrückgang und unsicherem Umfeld.

    RHÖN-KLINIKUM AG: Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    • Geschäftsjahr 2025: 938.650 behandelte Patientinnen und Patienten (+2,5 %) und Konzernumsatz von EUR 1.704,7 Mio. (organisches Wachstum 6,8 %)
    • EBITDA EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.); Konzerngewinn EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) – Rückgang durch höhere Abschreibungen/Wertminderungen und ungünstigere Zinsentwicklung
    • Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie vor
    • Ausbau der Versorgungsangebote und Klinikentwicklung (z. B. gemeinsames Brustzentrum Gießen/Marburg) zur Stärkung ambulanter und stationärer Behandlung
    • Größere Investitionen in Medizintechnik 2025: neue Laborstraße, Herzkatheter-Technologien, 3‑Tesla-MRT, Strahlentherapiesystem und als einziger Klinikkonzern in Deutschland drei Photon‑Counting‑CTs
    • Ausblick 2026: erwarteter Umsatz rund EUR 1,7 Mrd. (+/-5 %), EBITDA 110–125 Mio.; moderate Fallzahlsteigerung prognostiziert, jedoch erhebliche Unsicherheiten durch regulatorische Eingriffe und globale Krisen

    Der nächste wichtige Termin, Vorstellung des Jahresfinanzberichts 2025, bei Rhoen-Klinikum ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,80 % im Minus.


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