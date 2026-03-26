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    Dem Westen weit voraus

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    China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe für die Energiewende

    China hat seit 2023 laut Climate Energy Finance mehr als 120 Mrd. USD in Bergbau und vorgelagerte Verarbeitung im Ausland gelenkt Eine Strategie, die Rohstoffe, Raffination und Industrieproduktion verzahnt.

    Dem Westen weit voraus - China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe für die Energiewende

    China hat sich im globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe längst einen gewaltigen Vorsprung erarbeitet. Milliardeninvestitionen in Bergbau, Verarbeitung und saubere Energietechnologien zeigen, dass Peking nicht nur Rohstoffe sichern, sondern ganze Wertschöpfungsketten kontrollieren will.

    Genau das macht die Entwicklung für den Westen so brisant. Denn es geht längst nicht mehr nur um einzelne Minen, sondern um Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Nickel und Graphit – also um die Basis für Elektromobilität, Batterien, Netze und die Energiewende insgesamt.

    Warum ist China hier so weit voraus? Welche Folgen hat das für Europa und Nordamerika? Und welche Unternehmen könnten davon profitieren, wenn der Westen seine Abhängigkeit von Peking verringern will?

    Wer verstehen will, wie China seine Rohstoffmacht systematisch ausbaut und warum das für Anleger hochrelevant ist, sollte jetzt den ganzen Artikel lesen:

    Dem Westen weit voraus: China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe – vor allem für die Energiewende

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    Dem Westen weit voraus China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe für die Energiewende Peking baut seine Position in den globalen Lieferketten für kritische Rohstoffe und saubere Energietechnologien stringent weiter aus. Nach Angaben des australischen Thinktanks Climate Energy Finance hat das Land seit 2023 mehr als 120 Milliarden US-Dollar in Bergbauprojekte und vorgelagerte Verarbeitungsstufen im Ausland investiert. Im Fokus stehen Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Nickel, Seltene Erden und Bauxit – also genau jene Materialien, die für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und die industrielle Dekarbonisierung eine zentrale Rolle spielen.
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