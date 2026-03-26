China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe für die Energiewende

China hat sich im globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe längst einen gewaltigen Vorsprung erarbeitet. Milliardeninvestitionen in Bergbau, Verarbeitung und saubere Energietechnologien zeigen, dass Peking nicht nur Rohstoffe sichern, sondern ganze Wertschöpfungsketten kontrollieren will.

Genau das macht die Entwicklung für den Westen so brisant. Denn es geht längst nicht mehr nur um einzelne Minen, sondern um Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Nickel und Graphit – also um die Basis für Elektromobilität, Batterien, Netze und die Energiewende insgesamt.

Warum ist China hier so weit voraus? Welche Folgen hat das für Europa und Nordamerika? Und welche Unternehmen könnten davon profitieren, wenn der Westen seine Abhängigkeit von Peking verringern will?

Wer verstehen will, wie China seine Rohstoffmacht systematisch ausbaut und warum das für Anleger hochrelevant ist, sollte jetzt den ganzen Artikel lesen:

Dem Westen weit voraus: China investiert seit Jahren Milliarden in Rohstoffe – vor allem für die Energiewende

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