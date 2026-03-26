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    Delticom 2025: Umsatz leicht über Vorjahr, Dividende von 0,12 € vorgeschlagen

    Delticom blickt auf ein gemischtes Geschäftsjahr 2025: moderates Wachstum beim Umsatz, rückläufige Erträge – und dennoch klare Pläne für Dividende und Expansion.

    Delticom 2025: Umsatz leicht über Vorjahr, Dividende von 0,12 € vorgeschlagen
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Der Bruttowarenumsatz (GMV) der Delticom AG stieg 2025 auf 601 Mio. €, leicht über dem Vorjahr (597 Mio. €)
    • Der Umsatz betrug 484 Mio. €, was eine Steigerung um 0,4 % im Vergleich zu 2024 darstellt, inklusive Erträge aus Projektgeschäften in Höhe von 6,6 Mio. €
    • Das operative EBITDA lag bei 20,1 Mio. €, was im Vergleich zum Vorjahr (22,7 Mio. €) einen Rückgang von 11,2 % bedeutet
    • Das Konzernergebnis blieb mit 4,1 Mio. € auf Vorjahresniveau, die Dividende wird mit 0,12 € je Aktie vorgeschlagen
    • Die Gesellschaft plant eine Dividendenausschüttung von 0,12 € pro Aktie und die Inbetriebnahme eines neuen Lagers bei Hannover im dritten Quartal 2026
    • Für 2026 wird ein Umsatz von 480-520 Mio. € und ein operatives EBITDA von 19-24 Mio. € prognostiziert, wobei Unsicherheiten durch geopolitische und wirtschaftliche Risiken bestehen

    Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im Plus.


    Delticom

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    ISIN:DE0005146807WKN:514680





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