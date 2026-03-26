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    Thyssenkrupp will Elektrostahl-Fertigung in einem Werk erneut aussetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stilllegung der Elektrostahlproduktion Juni bis Sept
    • Rund 600 Mitarbeitende erhalten französische Hilfe
    • Forderung nach effektivem Handelsschutz für Elektroband
    Thyssenkrupp will Elektrostahl-Fertigung in einem Werk erneut aussetzen
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    DUISBURG (dpa-AFX) - Erneut will Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel wegen hoher Billigstahl-Importe aus Asien in einem Werk die Produktion von sogenanntem Elektrostahl zeitweise aussetzen. Im französischen Isbergues solle die Produktion von Juni bis September stillgelegt werden, teilte die Stahl-Sparte in Duisburg mit. Betroffen sind rund 600 Beschäftigte. Sie sollen für diese Zeit eine Unterstützung des französischen Staats bekommen.

    An den Standorten von Thyssenkrupp Electrical Steel in Gelsenkirchen und Isbergues arbeiten jeweils rund 600 Menschen. Ende 2025 waren die beiden Standorte bereits für einen halben Monat stillgelegt worden. Seit Januar produziere Isbergues nur mit 50 Prozent der Gesamtkapazität, hieß es.

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    Thyssenkrupp sieht "ruinöse Importschwemme"

    Der Chef der Tochtergesellschaft Thyssenkrupp Electrical Steel, Angelo Di Martino, sprach von einer "ruinösen Importschwemme". Die temporäre Stilllegung des französischen Standortes sei notwendig, um das Unternehmen angesichts einer weiter verschlechterten Auftragslage zu stabilisieren. Vergleichbare Maßnahmen seien in Gelsenkirchen nicht geplant, sagte ein Sprecher der Stahl-Sparte.

    Die Importpreise lägen teilweise weit unterhalb der Produktionskosten in der EU. "Wir brauchen daher dringend einen wirksamen Handelsschutz, um faire Wettbewerbsbedingungen für dieses strategisch wichtige Produkt herzustellen", erklärte er. Man sei dazu in einem guten Dialog mit der EU-Kommission und hoffe auf eine zeitnahe Einführung effektiver Handelsschutzmaßnahmen.

    Spezialstahl für Trafos und Windräder

    Thyssenkrupp Electrical Steel stellt Spezialstähle für die Energiewirtschaft her. Das Material, sogenanntes kornorientiertes Elektroband, wird allgemein für den Stromtransport verwendet, kommt aber auch in Transformatoren in Umspannwerken und Windkraftanlagen zum Einsatz. In Europa gibt es nach Unternehmensangaben nur noch zwei Hersteller dieser Spezialstähle.

    Laut Thyssenkrupp haben sich die Importmengen in die EU seit 2022 verdreifacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie mittlerweile mehr als 50 Prozent des europäischen Marktvolumens ausmachen. "Diese Entwicklungen haben zu einer dramatischen Reduzierung der Auftragsvolumina und somit zur erheblichen Unterauslastung der europäischen Produktionsanlagen geführt", hieß es. Der Markt für kornorientiertes Elektroband bleibe aber attraktiv: "Marktstudien zufolge verdreifacht sich der globale Bedarf bis 2050."/tob/DP/men

    ThyssenKrupp

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 7,97 auf Tradegate (26. März 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,77 %/+14,10 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und Risiko durch geopolitische Spannungen: Intraday-Sprünge (z. B. Kauf bei 7,23, Verkauf bei 8,05), häufige Rücksetzer (-5% Tagesbewegungen), Debatte über Turnaround durch Umstrukturierung vs. anhaltende Abwärtsrisiken. Diskutiert werden zudem Auswirkungen hoher Öl‑/Frachtkosten auf Kostenstruktur, mögliche Wettbewerbsvorteile bei Lieferfähigkeit und Kursreaktionen bei positiven Meldungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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