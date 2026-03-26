ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Auto1 auf 30,50 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Auto1 auf 30,50 Euro an
- Kalte Witterung und frühes Ostern dämpfen Auftakt
- Langfristig positive These bleibt, Q2 sollte anziehen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach aktuellen Marktdaten für Januar und Februar von 29,40 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb geht wegen der kalten Witterung und dem früheren Osterfest von einem gedämpften Jahresauftakt aus. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bleibt seine langfristig positive These für den Gebrauchtwagenhändler davon aber unberührt. Im zweiten Quartal sollten sich die Geschäfte vor dem Hintergrund einer einfacher erreichbaren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr beschleunigen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 16,10 auf Tradegate (26. März 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +53,19 %/+138,97 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 30,50 Euro
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Find das auch krass
ob im Moment ein Einstieg , wo auch immer , vernünftig ist wird sich zeigen. Wir stehen hier 10 Euro zu tief. Punkt.
Shortseller laufen sich warm:
Aktie: Auto1 Group SE
ISIN: DE000A2LQ884
Shortseller: AHL Partners LLP
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,52 %
Shortseller: D. E. Shaw & Co., L.P.
Short-Position
Alt: 0,50 %
Neu: 0,61 %
Shortseller: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
Short-Position
Alt: 0,72 %
Neu: 1,04 %
Shortseller: Marshall Wace LLP
Short-Position
Alt: 0,68 %
Neu: 1,05 %
Shortseller: PDT Partners, LLC
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,50 %
Shortseller: Qube Research & Technologies Limited
Short-Position
Alt: 0,97 %
Neu: 1,26 %