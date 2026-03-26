Best Buy Aktie - Kurs legt am 26.03.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Best Buy Aktie. Mit einer Performance von +9,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Best Buy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,08€, mit einem Plus von +9,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Best Buy ist ein führender US-Einzelhändler für Elektronik mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Amazon, Walmart und Target. Es bietet einzigartige Dienstleistungen wie Geek Squad an.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Best Buy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,72 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Best Buy Aktie damit um +4,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Best Buy bisher ein Minus von -8,53 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Best Buy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,60 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate -11,72 % 1 Jahr -25,32 %

Informationen zur Best Buy Aktie

Es gibt 210 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,90 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Best Buy

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +0,34 %. Target notiert im Plus, mit +1,34 %. Walmart ist heute unverändert

Best Buy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.