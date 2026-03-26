DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco anlässlich einer Veranstaltung zur neuen EU-Tabakproduktrichtlinie auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die neue Richtlinie dürfte hoffentlich einen klareren regulatorischen Weg für neue Tabakprodukte in der gesamten EU ebnen und den Tabakunternehmen Innovationen ermöglichen, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 49,80EUR auf Tradegate (26. März 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Damian McNeela

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

