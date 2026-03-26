Kostendruck, Kriegssorgen: Dieser SDAX-Liebling verliert heute deutlich

KSB-Chef Stephan Timmermann erklärte, dass die Unsicherheit durch den Konflikt und die damit verbundenen globalen Spannungen eine Belastung für die Marktentwicklung darstellen. Hinzu kommen steigende Energie- und Logistikkosten, die bereits jetzt spürbar seien und auch die Geschäftszahlen in den ersten Monaten des neuen Jahres belasten könnten.

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB geht mit Vorsicht ins Jahr 2026, und sorgt am Donnerstag damit für einen Ausverkauf in der Aktie. Das Unternehmen räumte ein, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere der Krieg im Iran, die wirtschaftlichen Perspektiven erheblich beeinflusse.

Trotz dieser Unsicherheiten kann KSB auf solide Zahlen für 2025 zurückblicken. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf über drei Milliarden Euro, maßgeblich getragen durch das Pumpengeschäft. Auch der Auftragseingang wuchs um gut zwei Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das EBIT konnte um mehr als drei Prozent auf 252 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinn legte um 13 Prozent zu und erreichte 166,4 Millionen Euro.

Die Pfälzer sind ein Standardwert unter den deutschen Nebenwerten – mit einer geschützten Eigentümerstruktur, starker Marktstellung in unverzichtbaren Infrastrukturbereichen und einem wachsenden Servicegeschäft.

Für die erfolgsverwöhnten Anleger des Industrieunternehmens kam es am Donnerstag zu einem ungewohnten Einbruch, die Aktie brach um 15 Prozent ein. Einen Tagesverlust dieser Größenordnung gab es bei KSB zuletzt im Corona-Crash März 2020. Mit einem Plus von fast 300 Prozent gehörte das Papier in den vergangenen fünf Jahren zu den größten Gewinnern im SDAX.

Die Unsicherheit spiegelt sich im vorsichtigen Ausblick wider. KSB gab eine breite Bandbreite für den Auftragseingang des laufenden Jahres an, der zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro liegen soll. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein erneuter Rekordwert möglich. Auch beim Umsatz erwartet der Konzern lediglich ein Plus von 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) könnte zwischen 220 und 265 Millionen Euro liegen, was eine unklare Entwicklung nach oben und unten zulässt.

Auch bei der Dividende hatten sich Aktionäre mehr erhofft. KSB plant, für 2025 unverändert 26,50 Euro je Stammaktie sowie 26,76 Euro je Vorzugsaktie auszuschütten. Das verstärkte die Gewinnmitnahmen am Donnerstag noch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



